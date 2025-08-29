Το ChatGPT στην κορυφή αλλά Gemini και Grok κλείνουν την ψαλίδα

Η νέα αναφορά της Andreessen Horowitz (a16z) για το τοπίο της καταναλωτικής AI δείχνει πως οι αντίπαλοι του ChatGPT κλείνουν σταδιακά τη διαφορά. Η Google με το Gemini, η xAI με το Grok και, σε μικρότερο βαθμό, η Meta AI, κινούνται με γοργούς ρυθμούς για να διεκδικήσουν μερίδιο από την κορυφαία θέση της OpenAI. Σύμφωνα με την έκθεση, που βασίζεται σε στοιχεία από Similarweb και Sensor Tower, το ChatGPT παραμένει στην κορυφή, αλλά το Gemini έχει πλέον σχεδόν τους μισούς μηνιαίους ενεργούς χρήστες σε mobile, με το 90% να προέρχεται από Android. Στο web, το Gemini ακολουθεί με περίπου 12% της κίνησης του ChatGPT.

Το Grok επίσης ανεβαίνει εντυπωσιακά: μόλις σε λίγους μήνες απέκτησε πάνω από 20 εκατ. ενεργούς χρήστες μηνιαίως, ενώ η κυκλοφορία του Grok 4 τον Ιούλιο έφερε άνοδο σχεδόν 40%. Η Meta AI, αντίθετα, παραμένει πιο πίσω, με προβλήματα εμπιστοσύνης λόγω παραπόνων για δημόσια κοινοποίηση χρηστών χωρίς συναίνεση. Η λίστα της a16z με τα κορυφαία AI προϊόντα εξακολουθεί να περιλαμβάνει 14 σταθερούς «παίκτες» όπως Perplexity, Character AI, Midjourney, Leonardo, ElevenLabs και Hugging Face, ενώ για πρώτη φορά η Google μπήκε δυναμικά με τέσσερα projects: Gemini, AI Studio, NotebookLM και Google Labs.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ισχυρή παρουσία Κινέζων κατασκευαστών AI. Στην πρώτη 20άδα του web εμφανίζονται προϊόντα όπως το Quark της Alibaba, το Doubao της ByteDance και το Kimi της Moonshot AI, ενώ στο mobile σχεδόν οι μισές από τις 50 κορυφαίες εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί στην Κίνα. Παράλληλα, startups όπως το Replit και το Lovable έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στη λίστα, δείχνοντας ότι το οικοσύστημα συνεχίζει να εξελίσσεται και να δίνει χώρο σε νέους παίκτες.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η αγορά της generative AI δεν παραμένει στατική – και όσο οι αντίπαλοι ενισχύουν τη θέση τους, το ChatGPT καλείται να αποδείξει ξανά γιατί παραμένει το σημείο αναφοράς στον χώρο.