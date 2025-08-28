Η LG παρουσιάζει τον νέο AI βοηθό για λύσεις Information Display

Η LG Business Solutions παρουσιάζει τον νέο LG Information Display Assistant Manager, ένα καινοτόμο AI chatbot που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες στην αναζήτηση και επιλογή των κατάλληλων λύσεων ψηφιακής σήμανσης.

Με το όνομα Liam, ο νέος ψηφιακός βοηθός είναι διαθέσιμος μέσα από την πλατφόρμα Digital Connect και προσφέρει:

24/7 υποστήριξη με άμεσες απαντήσεις.

με άμεσες απαντήσεις. Πληροφορίες προϊόντων και τεχνικών χαρακτηριστικών.

και τεχνικών χαρακτηριστικών. Εξατομικευμένες προτάσεις με βάση τις ανάγκες κάθε πελάτη.

με βάση τις ανάγκες κάθε πελάτη. Εύκολη πλοήγηση μέσω επιλογών όπως Product, Solution, Industry, Use Case.

Ο Liam καθιστά την εμπειρία επιλογής της σωστής signage λύσης απλή και γρήγορη, επιτρέποντας στους χρήστες να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις με αυτοπεποίθηση.

Μέσα από τη σελίδα LG Information Display, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γνωρίσουν τον Liam, να δουν τις σχετικές πληροφορίες και να δοκιμάσουν στην πράξη τον νέο AI Assistant Manager.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: www.lg-informationdisplay.com. Παράλληλα, μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο παρουσίασης στο επίσημο κανάλι της LG Business Solutions στο YouTube: https://www.youtube.com/shorts/KROj-DOopSw.