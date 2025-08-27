ΥΠΕΞ: πλατφόρμα εντοπισμού fake news – διαγωνισμός από την ΚτΠ

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα φιλόδοξο έργο του υπουργείου Εξωτερικών, με τη στήριξη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: η δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο σχετικός ηλεκτρονικός ανοικτός (διεθνής) διαγωνισμός προκηρύχθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) και οι προσφορές θα κατατεθούν την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025. Το έργο χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2025 του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 3,4 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ (4,216 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ), ενώ με την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης (αύξηση φυσικού αντικειμένου και συντήρηση) το συνολικό ύψος της επένδυσης φτάνει στα 5,44 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ (6,745 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ).

Τι θα προσφέρει η νέα πλατφόρμα

Η πλατφόρμα θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για το υπουργείο Εξωτερικών στη μάχη κατά της παραπληροφόρησης. Θα συγκεντρώνει και θα κατηγοριοποιεί δεδομένα από το διαδίκτυο, blogs, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και από το έργο Παγκόσμια Πλατφόρμα Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης (Global Media Center – GMC).

Βάσει της προκήρυξης ειδικότερα η πλατφόρμα θα υποστηρίζει τα εξής:

Συλλογή (aggregation) δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών μέσων (web, blogs) και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media), και τη θεματική τους κατηγοριοποίηση (tagging & archiving). Βασική πηγή δεδομένων θα αποτελέσουν τα συστήματα του έργου GMC και η απευθείας ανάκτηση δεδομένων αναφέρεται σε δεδομένα που δεν μπορούν να αντληθούν από τα εν λόγω συστήματα.

Κατηγοριοποίηση του περιεχομένου που συλλέγεται με βάση την εκάστοτε θεματική και λέξεις-κλειδί (tagging) σε ένα ψηφιακό αποθετήριο και δυνατότητα αναζήτησης με τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων.

Αποθήκευση περιεχομένου που εξετάζεται αλλά και περιεχομένου που έχει ήδη εξεταστεί εντός της πλατφόρμας και εύκολη εύρεση με συνδυασμό πολλαπλών κριτηρίων (φίλτρων).

Υποστήριξη της συνεργασίας διαφορετικών χρηστών και διαφορετικών υπηρεσιών του Υπουργείου μέσω ενιαίας συνεργατικής πλατφόρμας με δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων και σχολιασμού επί του περιεχομένου.

Στις δυνατότητες που θα έχει η εν λόγω πλατφόρμα ξεχωρίζουν: Η ανίχνευση deepfakes (παραποιημένου πολυμεσικού περιεχομένου σε εικόνα, βίντεο ή ήχο). Η αυτόματη εκτίμηση τοποθεσίας μέσω εικόνας ή βίντεο. Η ανάλυση εικόνων και αντίστροφη αναζήτηση για εντοπισμό προηγούμενης χρήσης. Η διασταύρωση ισχυρισμών με ήδη ελεγμένες πηγές παραπληροφόρησης. Speech to text για μετατροπή ομιλίας σε κείμενο. Ανίχνευση τάσεων και θεμάτων σε πραγματικό χρόνο μέσα από social media και ειδήσεις. Propagation graphs για την αποτύπωση της διαδρομής διάδοσης μιας είδησης. Εντοπισμός bots και κοινοτήτων που διακινούν συντονισμένα περιεχόμενο. Αυτόματη μετάφραση κειμένων και δημιουργία αναφορών.

Παράλληλα, θα προσφέρει δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ και θα διαθέτει εργαλεία δημοσίευσης σε πολλαπλά κανάλια (Web, RSS, podcasts, email, social media, mobile, ακόμη και έντυπα μέσα).

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού (εξυπηρετητές, λογισμικό, ικριώματα κ.ά.), καθώς και μια σειρά μελετών και υπηρεσιών: μελέτες εφαρμογής, ασφάλειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων και συμμόρφωσης με τον AI Act, Business Continuity Plan και Disaster Recovery Plan, Penetration Test & Vulnerability Assessment, μελέτη διαλειτουργικότητας, εκπαίδευση χρηστών και υπηρεσίες υποστήριξης κατά την πιλοτική και παραγωγική λειτουργία, καθώς και εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο χρόνια.