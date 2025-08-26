Πειρατεία συνδρομητικής τηλεόρασης στην Άρτα: στο στόχαστρο και οι πελάτες του κυκλώματος

Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση πειρατείας υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης στην Άρτα, καθώς στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης μπαίνουν πλέον και οι περίπου 200 «πελάτες» του πρώην διαιτητή της Α’ Εθνικής, ο οποίος φέρεται να είχε στήσει εκτεταμένο δίκτυο παράνομων συνδέσεων. Με εντολή εισαγγελέα, οι τελικοί χρήστες καλούνται μέσα στον Αύγουστο να δώσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι Αρχές στρέφονται μαζικά στους τελικούς χρήστες, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι «κανείς δεν μένει στο απυρόβλητο». Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, καθώς εκτιμάται ότι οι έρευνες θα επεκταθούν και σε εκατοντάδες ακόμη καταναλωτές, μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία των ψηφιακών πελατολογίων και των ευρημάτων που εξετάζονται στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές πραγματοποιούν ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που προβάλλουν αθλητικά γεγονότα χωρίς νόμιμη εμπορική άδεια. Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια βρίσκονται στο μικροσκόπιο, με τους παραβάτες να κινδυνεύουν με τσουχτερά πρόστιμα αλλά και σοβαρές ποινικές κυρώσεις.

«Δεν είναι δίκαιο κάποιοι να πληρώνουν κανονικά και άλλοι να κάνουν παιχνίδι με παράνομες συνδέσεις», σχολιάζει στέλεχος της αγοράς, επισημαίνοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλεί η πειρατεία.

Στον «πόλεμο» κατά της πειρατείας στοχοποιούνται πλέον και τα torrent sites. Εξειδικευμένα τεχνολογικά εργαλεία επιτρέπουν στις Αρχές να εντοπίζουν και να «κατεβάζουν» πειρατικές πλατφόρμες σε χρόνο ρεκόρ, ενώ ταυτόχρονα καταγράφονται και οι ίδιοι οι χρήστες: όχι μόνο όσοι κατεβάζουν περιεχόμενο, αλλά και όσοι το διαμοιράζουν.

«Όποιος νομίζει ότι με το απλό κατέβασμα παραμένει στο απυρόβλητο, πλανάται. Η τεχνολογία μάς δείχνει και τους λήπτες και τους διαμοιραστές», τονίζει ανώτερη αστυνομική πηγή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες νομοθετικές αλλαγές, τα πρόστιμα για τους τελικούς χρήστες πειρατικού περιεχομένου είναι ιδιαίτερα αυστηρά: έως 1.500 ευρώ για ιδιωτική χρήση και έως 3.000 ευρώ για δημόσια προβολή, όπως σε καφετέριες και μπαρ, ενώ προβλέπεται φυλάκιση έως ενός έτους.