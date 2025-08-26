Η Bitget ανοίγει την πρόσβαση στο GetAgent: ο AI βοηθός για trading σε πραγματικό χρόνο

Η Bitget, κορυφαία εταιρεία ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων και Web3, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της να προσφέρει καινοτόμες λύσεις για έξυπνες συναλλαγές, παρουσιάζει τον GetAgent, έναν βοηθό συναλλαγών που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο GetAgent, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο σε περιορισμένη (invite-only) έκδοση, είναι πλέον διαθέσιμος σε όλους τους χρήστες της πλατφόρμας και συνδυάζει προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη με δεδομένα αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Προσφέρει στους χρήστες πληροφορίες, αναλύσεις, στρατηγικές και εργαλεία εκτέλεσης μέσα από διαδραστικές συνομιλίες σε μια ενιαία πλατφόρμα chat.

Κατά τη διάρκεια της περιορισμένης κυκλοφορίας του, ο GetAgent έλαβε ιδιαίτερα θετικά σχόλια, συγκεντρώνοντας μια λίστα αναμονής, άνω των 25.000 χρηστών. Οι πρώτοι χρήστες παρείχαν πολύτιμες συμβουλές στην εταιρεία για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς του, όπως η ανάγκη για περισσότερη οπτική ανατροφοδότηση, ώστε τα σήματα της αγοράς να γίνονται πιο κατανοητά. Αυτές οι παρατηρήσεις συνέβαλαν στην ενίσχυση της ακρίβειας, της εξατομίκευσης και της ανταπόκρισης της πλατφόρμας ενόψει της σημερινής διάθεσής της στο ευρύ κοινό.

Με τη δημόσια κυκλοφορία του, ο GetAgent εισάγει τρία προγράμματα συνδρομών που καλύπτουν τις ανάγκες διαφορετικών τύπων επενδυτών και χρηστών.

Το Free (δωρεάν) πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε όλους και προσφέρει αναλύσεις για τα 50 κορυφαία νομίσματα, καθώς και στρατηγικές για futures (συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης).

Το πρόγραμμα Plus , το οποίο διατίθεται με δωρεάν δοκιμή 30 ημερών για τους early access χρήστες, περιλαμβάνει έως δέκα ερωτήσεις ημερησίως, τη δημιουργία εξατομικευμένων στρατηγικών και εις βάθος αναλύσεις της αγοράς.

Το πρόγραμμα Ultra, για τους επαγγελματίες και high-frequency traders, το οποίο προσφέρει προτεραιότητα πρόσβασης, έως και πενήντα ερωτήσεις την ημέρα και πρώιμη πρόσβαση σε νέες δυνατότητες.

Τα τρία αυτά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να ευθυγραμμίζονται, πλήρως, με τις φιλοδοξίες και τους στόχους των χρηστών στις συναλλαγές τους. Προσφέρουν εξυπνότερες κινήσεις, πιο ακριβείς αναλύσεις και AI αυτοματοποιήσεις σε χαρτοφυλάκια, σήματα συναλλαγών και κινήσεις της αγοράς.

Ο GetAgent δίνει, πλέον, τη δυνατότητα στους traders να δημιουργούν στρατηγικές σε απλή γλώσσα, απλοποιώντας την διαδικασία με μια μόνο υπόδειξη (prompt). Συγκεντρώνει σε μια ενιαία πλατφόρμα πάνω από 50 επαγγελματικά εργαλεία, από αναλύσεις αγοράς και δεδομένα on-chain έως στοιχεία κοινωνικής αντίληψης και ενσυναίσθησης. Με συνεχή χρήση, ο βοηθός γίνεται ολοένα και πιο «έξυπνος» και προσαρμόζεται στο στυλ κάθε trader, παρέχοντας πιο στοχευμένες στρατηγικές και έγκαιρες ειδοποιήσεις κινδύνου, σε πραγματικό χρόνο. Η Bitget, θα συνεχίσει να αναβαθμίζει τον GetAgent με διευρυμένες ενσωματώσεις, πρόσθετη κάλυψη περιουσιακών στοιχείων και περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης, διασφαλίζοντας ότι εξελίσσεται παράλληλα με την αγορά και τους χρήστες της.

«Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα στις συναλλαγές, και ο GetAgent είναι ο δικός μας τρόπος στην Bitget, να κάνουμε αυτή τη δυνατότητα προσβάσιμη σε όλους», δήλωσε ο Gracy Chen, CEO της Bitget. «Είτε ξεκινάτε τώρα το ταξίδι στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, είτε είστε έμπειρος trader, ο GetAgent παρέχει πληροφορίες που σας βοηθούν να κινηθείτε ταχύτερα, να πραγματοποιείτε πιο έξυπνες συναλλαγές και να ενεργείτε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση».

Για να γιορτάσει τη δημόσια κυκλοφορία του, η Bitget ανακοινώνει την έναρξη μιας ειδικής αλλά σύντομης καμπάνιας, με τίτλο «GetAgent Experience-Sharing Campaign». Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλοι οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν την εμπειρία τους με την πλατφόρμα και τον AI-βοηθό, για να έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν μια δωρεάν 30ήμερη συνδρομή στο GetAgent Plus.

Ο GetAgent αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στην αυξανόμενη σειρά εργαλείων της Bitget με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σειράς, αποτελεί η Bitget Seed, μια AI-πλατφόρμα με στόχο την ανακάλυψη Web3 projects, σε πρώιμο στάδιο. Και οι δύο πλατφόρμες συνάδουν με την αποστολή της Bitget να ενσωματώνει αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, στο ασφαλές οικοσύστημα συναλλαγών CeDeFi, γεφυρώνοντας την on-chain καινοτομία με εύχρηστα εργαλεία που ενδυναμώνουν τους καθημερινούς traders.