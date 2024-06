Cosmote: δωρεάν απεριόριστα data και φέτος το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Δωρεάν απεριόριστα data και αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος (22-24/06), προσφέρει η Cosmote σε όλους τους πελάτες της, για να επικοινωνούν και να ψυχαγωγούνται ξέγνοιαστα όπου κι αν βρίσκονται, χωρίς περιορισμούς, με το γρηγορότερο δίκτυο κινητής της χώρας.

Όλοι οι πελάτες συμβολαίου Cosmote -ιδιώτες και επαγγελματίες, Καρτοσυμβολαίου, Business Cost Control, Cosmote Family, Cosmote Neo, COSMOKAΡΤΑ και Frog μπορούν να ενεργοποιήσουν την προσφορά οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν, έως και τις 24 Ιουνίου και να έχουν πρόσβαση σε απεριόριστα data για 3 ημέρες (από το Σάββατο 22 έως και τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 23:59). Η ενεργοποίηση της προσφοράς γίνεται εύκολα και γρήγορα μέσα από το Cosmote app.

Απεριόριστα data εντελώς δωρεάν για τρεις ημέρες μπορούν να πάρουν και οι χρήστες του WHAT’S UP μέσω ενός Mystery Token που θα βρουν στο WHAT’S UP app στη σελίδα του RELOAD IT. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν το Mystery Token μέχρι και το Σάββατο 22 Ιουνίου.

Η Cosmote ακούει τις ανάγκες των πελατών της και για μια ακόμη φορά τους προσφέρει απεριόριστο σερφάρισμα με κορυφαίες ταχύτητες, υψηλή συνδεσιμότητα και αξιοπιστία μέσα από το υπερσύγχρονο δίκτυό της.

