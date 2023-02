Νέο ΕΣΠΑ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» – Εσύ θα μείνεις απέξω;

Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν οι υποβολές των αιτήσεων για τη δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» στο πλαίσιο της νέας προγραμματική περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ συμπεριλαμβάνονται και τα Franchise.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας (first in first served), σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής, μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% έως 60%

Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000 € έως 30.000 €.

Αφορά επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το 2022

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Ποσοστό ενίσχυσης: από 10% έως 50%

Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.0000 € έως 650.0000 €

Αφορά επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το 2022

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ποσοστό ενίσχυσης: από 25% έως 60%

Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001 € έως 1.200.000 €

Αφορά επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το 2022

Στις επιλέξιμες δαπάνες, ανάλογα τη Δράση, περιλαμβάνονται ενδεικτικά : ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου, κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογές, λογισμικά (ERP, WMS, IoT, Blockchain, κλπ..), καθώς και τεχνολογικός εξοπλισμός αιχμής όπως ρομποτικά συστήματα, εξοπλισμός RTLS – Real Time Location System, μηχανισμοί CNC, κλπ..

Για διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το συμβουλευτικό γραφείο ΕspaFunds στο 2103002512 ή να στείλετε τα στοιχεία σας info@espafunds.gr και να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

Περισσότερες πληροφορίες στο espafunds.gr.