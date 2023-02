Angelo Gentili, PartnerNet: Η Supervoice μετασχηματίζει τις επικοινωνίες

Ο Angelo Gentili, Founder της PartnerNet, μιλάει στο Infocom για την Supervoice, τον VoIP πάροχο που μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μειώσουν τα τηλεπικοινωνιακά τους κόστη και να αυξήσουν την ασφάλεια. Αναφέρεται, παράλληλα, στους στρατηγικούς στόχους, που περιλαμβάνουν την παροχή αυτών των υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

I.C.: Θα θέλαμε, αρχικά, να μιλήσουμε για το brand της Supervoice και να μας δώσετε κάποια βασικά στοιχεία προκειμένου να το γνωρίσουμε καλύτερα. Ποια είναι η εξελεγκτική πορεία όλα αυτά τα χρόνια και ποια η παρουσία της εταιρίας στην Ελλάδα, σήμερα, μέσω της δικής σας συνεργασίας;

A.G.: Η Supervoice ξεκίνησε το 2000 από την Αμερική, ως ένας πάροχος τηλεπικοινωνιακών λύσεων, και κάνοντας χρήση της τεχνολογίας VoIP για να προσφέρει υπηρεσίες, κατά βάση σε επιχειρήσεις. Το 2006 πήρε άδεια από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων και άρχισε να παρέχει τις υπηρεσίες της και στην Ελλάδα. Η PartnerNet συνεργάζεται με την Supervoice εδώ και αρκετά χρόνια, παρέχοντας τις υπηρεσίες της στο δίκτυο μεταπωλητών της, και βοηθώντας παράλληλα στην ανάπτυξη της στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο.

I.C.: Ποιες απαιτήσεις καλύπτουν οι λύσεις και οι υπηρεσίες που διαθέτει, και ποια είναι τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, σε σύγκριση με άλλες αντίστοιχες προτάσεις της αγοράς, τόσο από την «παραδοσιακή» τηλεφωνία, όσο και από την αγορά του VoIP;

A.G.: Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τις υπηρεσίες της Supervoice σε δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι η δυνατότητα διασύνδεσης ενός τηλεφωνικού κέντρου που υφίσταται ήδη σε κάποια επιχείρηση, μέσω των trunk γραμμών της Supervoice, οι οποίες είναι άυλες και λειτουργούν over the internet, πάνω από οποιονδήποτε πάροχο έχει ο πελάτης, είτε αυτός είναι ένας είτε πολλαπλοί. Διασφαλίζεται, έτσι, η διασύνδεση του με την Supervoice, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το κόστος κλήσεων και το κόστος παγίων.

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία υπηρεσιών είναι το business communication as a service. Η Supervoice μπορεί να παρέχει εικονικό τηλεφωνικό κέντρο σε κάθε επιχείρηση, είτε αυτή έχει ένα σημείο είτε πολλαπλά, καλύπτοντας ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εντός ή εκτός της εταιρείας, στο δρόμο ή σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο. Με έναν εύκολο τρόπο, μπορεί να έχει ενοποιημένες επικοινωνίες, ενοποιημένο collaboration και εργαλεία, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την παραγωγικότητα as a service, δηλαδή χωρίς κανένα αρχικό κόστος και με ένα πάρα πολύ μικρό μονοψήφιο πάγιο ανά θέση εργασίας και ανά μήνα, το οποίο περιλαμβάνει όλη την υπηρεσία, το hardware, και την τεχνική υποστήριξη.

Αυτό όμως που είναι σημαντικό να τονίσουμε, είναι πως η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει αναπτυχθεί από ανθρώπους που δουλεύουν σε επιχειρήσεις, έχοντας αποκλειστικά και μόνο στόχο να καλύψουν με ποιοτικό και εύκολο τρόπο τις σύγχρονές ανάγκες επικοινωνίας μιας επιχείρησης, με παράλληλη έμφαση στην αδιάκοπη λειτουργία της υπηρεσίας, Τα χαρακτηριστικά αυτά, μπορώ να πω πως είναι ζωτικής σημασίας για κάθε επιχείρηση, και αυτό είναι που διαφοροποιεί την υπηρεσία αυτή από τις υπόλοιπες.

I.C.: Τεχνικά, πόσο εύκολο είναι για μία επιχείρηση να χρησιμοποιήσει τις συγκεκριμένες λύσεις; Χρειάζεται να διαθέτει κάποια τεχνογνωσία, ειδικό εξοπλισμό ή χρόνο που θα πρέπει να αφιερώσει για την εγκατάσταση και την εκμάθηση του συστήματος;

A.G.: Το business communication as a service, μας δίνει το πλεονέκτημα ότι ο πελάτης δεν χρειάζεται να έχει καμία τεχνική γνώση. Στην πράξη, δεν απαιτείται εξειδικευμένος τεχνικός για να υποστηρίξει την εγκατάσταση και τη λειτουργία της υπηρεσίας. Είναι plug & play και ο χρήστης μπορεί, με πολύ εύκολο τρόπο, να παραλάβει τις συσκευές και να τις συνδέσει στο δίκτυο του, όποιας τεχνολογίας και αν είναι αυτό, καλωδιακό ή ασύρματο. Μπορεί, έτσι, να λειτουργήσει την υπηρεσία «out of the box», με το που θα παραλάβει το hardware, ή να βάλει το software στο κινητό του και με ένα QR code να ενεργοποιήσει την υπηρεσία αυτόματα, χωρίς να χρειαστεί να κάνει περαιτέρω εργασίες, να γνωρίζει κωδικούς ή οτιδήποτε άλλο.

Με την παραγγελία της υπηρεσίας σε κάποιον εκπρόσωπο ή συνεργάτη της Supervoice, το hardware που απαιτείται και που έχει επιλέξει ο πελάτης, αποστέλλονται ταχυδρομικά και συνδέονται από τον ίδιο, απλά βγάζοντας το από το κουτί και συνδέοντας το πάνω σε οποιοδήποτε καλώδιο δικτύου υπάρχει – είτε ενός υπολογιστή, είτε σε ανεξάρτητη καλωδίωση, είτε ασύρματα, αν έχει επιλέξει ασύρματη λύση. Άρα, η εγκατάσταση που χρειάζεται για να λειτουργήσει η υπηρεσία απαιτεί ελάχιστα δευτερόλεπτα, και από εκεί και πέρα, η διαχείριση της γίνεται αυτοματοποιημένα, από την ίδια την Supervoice.

I.C.: Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις VoIP λύσεις της Supervoice; Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μέγεθος εταιρειών ή κάθετες αγορές στις οποίες απευθύνεται;

A.G.: Η υπηρεσία business communication μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους, είτε 1-2 ατόμων, είτε χιλιάδων ανθρώπων. Το πλεονέκτημα της είναι ότι δεν έχει κανένα αρχικό κόστος, δεν υπάρχει αρχική επένδυση για την υπηρεσία, την αγορά hardware, τηλεφωνικών κέντρων, γραμμών ή για οτιδήποτε άλλο εντοπίζεται σε μια κλασική τηλεπικοινωνιακή λύση. Η λύση της Supervoice έχει μηδενικό αρχικό κόστος. Έχει ένα πολύ χαμηλό μονοψήφιο πάγιο ανά μήνα και ανά θέση εργασίας, που καλύπτει το σύνολο των αναγκών για τη λειτουργία της. Άρα, απευθύνεται σε οποιουδήποτε μεγέθους επιχείρηση, καθώς μπορεί να φτάσει έως χιλιάδες χρήστες ανά σημείο ή ανά πολλά διαφορετικά γεωγραφικά σημεία στα οποία βρίσκεται η εκάστοτε επιχείρηση, είτε αυτά βρίσκονται εντός, είτε εκτός της χώρας. Μία επιχείρηση που επιλέγει την Supervoice μπορεί να κάνει χρήση των αριθμών που διαθέτει από τον πάροχο της, να τους μεταφέρει στη Supervoice με φορητότητα, ή να επιλέξει να τους κρατήσει στον πάροχο της και να δρομολογούνται αυτόματα στη Supervoice. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να γίνει εύκολα η μετάβαση από το υπάρχον σύστημα, χωρίς να υπάρχει κανένας κίνδυνος για οποιοδήποτε downtime κατά τη διάρκεια της μετάβασης.

Με μία πληθώρα συσκευών που παρέχονται από την Supervoice, μπορεί να καλυφθεί πρακτικά οποιαδήποτε κάθετη αγορά, για σταθερές συσκευές, για mobile συσκευές εντός του χώρου της επιχείρησης, για βιντεοκλήσεις, για διαμοιρασμό αρχείων, για να βρίσκεται κάποιος στο δρόμο και να μπορεί να επικοινωνεί και να μοιράζει αρχεία και οθόνες. Η λύση παρέχεται ολιστικά και μπορεί εύκολα κάποιος να επιλέξει τι θέλει, σε ποιο σημείο και με ποιο τρόπο, κάτι που είναι αρκετά ευέλικτο να αλλάξει, ανά πάσα στιγμή.

I.C.: Ένα στοιχείο που διαπιστώσαμε ότι συνοδεύει τις λύσεις και τις υπηρεσίες της Supervoice, είναι και η τεχνική υποστήριξη. Τι θα πρέπει να αναμένει από την Supervoice κάποιος που θα επιλέξει τις συγκεκριμένες λύσεις σε αυτό το θέμα;

A.G.: Ένα σημαντικό σημείο στην υπηρεσία της Supervoice είναι η τεχνική υποστήριξη. Αυτή μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη του πελάτη, για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα προκύψει στην πλευρά του. Μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στην υπηρεσία, στο setup, στον τρόπο δρομολόγησης των κλήσεων ή στον τρόπο με τον οποίο απαντάται η κλήση, από τα μηνύματα προαπάντησης και δρομολόγησης. Μπορεί να κάνει αλλαγές ανά πάσα στιγμή, με μια απλή κλήση, ένα απλό email ή μέσα από το self service της Supervoice. Έτσι, είναι σε θέση να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή χρειάζεται, ανά πάσα στιγμή, βάσει των αναγκών που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, χωρίς καθυστερήσεις ή οτιδήποτε άλλο.

Επίσης, η Supervoice έχει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο συνεργατών, οι οποίοι είναι σε θέση να βοηθήσουν τοπικά τον πελάτη, σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, ώστε να μπορέσει να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει στο δίκτυο του χρήστη που είναι εκτός δικαιοδοσίας της Supervoice.

I.C.: Ένα κομβικό σημείο στο οποίο δίνουν ιδιαίτερη προσοχή οι επιχειρήσεις, είναι σίγουρα εκείνο της ασφάλειας και του anti-fraud. Πως αντιμετωπίζει η Supervoice συνολικά το θέμα του security, προκειμένου οι πελάτες να είναι ήσυχοι ως προς την ασφάλεια των επικοινωνιών τους;

A.G.: Η Supervoice έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία στο κομμάτι της ασφάλειας. Είναι ένας από τους πρώτους παρόχους, και ένας από τους λίγους ακόμα και σήμερα, που παρέχει υπηρεσίες πάνω από encrypted tunnel, για σταθερή τηλεφωνία. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε επικοινωνία, από το άκρο του πελάτη προς τα συστήματα της Supervoice, είτε αυτό έχει να κάνει με ένα απλό trunk, μια απλή γραμμή ενός τηλεφωνικού κέντρου, είτε με το business communication, είναι από άκρο σε άκρο κρυπτογραφημένη. Όλα τα στοιχεία σύνδεσης μεταφέρονται πάνω από οποιαδήποτε internet γραμμή διαθέτει ο πελάτης, είτε μία είτε πολλαπλές, από τον ίδιο ή από διαφορετικούς παρόχους, με ασφάλεια, από και προς την Supervoice.

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να υποκλαπούν τα στοιχεία σύνδεσης και να χρησιμοποιηθούν από κάποιον κακόβουλα, ώστε να εκμεταλλευτεί ενδεχομένως ένα κενό ασφαλείας στην πλευρά του πελάτη, αν έχει αμελήσει να εφαρμόσει ισχυρή ασφάλεια στο τοπικό δίκτυο του. Με απλά λόγια, μπορούμε να πούμε ότι οποιοδήποτε δίκτυο, οποιασδήποτε μορφής, μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία της Supervoice με ασφάλεια, από οποιοδήποτε σημείο και μέσα από οποιοδήποτε μέσο.

Επιπλέον της ασφάλειας που παρέχει η Supervoice, όσον αφορά στη σύνδεση του άκρου του πελάτη με την υπηρεσία, η οποία είναι κρυπτογραφημένη με TLS, έχει αναπτυχθεί και ένα σύστημα anti-fraud το οποίο επιβλέπει όλες τις κλήσεις, εντοπίζοντας αν είναι κανονικές, αν συνάδουν με το προφίλ των κλήσεων, ή προέρχονται από κάποιον κακόβουλο που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ένα κενό ασφαλείας του άκρου του πελάτη, για να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία και να κάνει κλήσεις σε προορισμούς που δεν κάνει ο τελευταίος. Αυτό το σύστημα προστατεύει αυτοματοποιημένα, ακυρώνει τέτοιου είδους κλήσεις και ενημερώνει τον πελάτη για την προσπάθεια, έτσι ώστε να ελέγξει τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα, το οποίο ανακαλύφθηκε μέσω του προαναφερθέντος συστήματος.

I.C.: Ποια είναι τα επόμενα βήματα, οι επόμενοι στόχοι, σε σχέση με την παρουσία της Supervoice στην Ελλάδα; Ποιο είναι το αναπτυξιακό της πλάνο;

A.G.: Καθώς η Supervoice παρέχει μία ολοκληρωμένη λύση για οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε μεγέθους και με μηδενικό κόστος αρχικής επένδυσης, την κάνει μία εύκολη επιλογή, ώστε να μπορέσει οποιαδήποτε εταιρεία να την χρησιμοποιήσει, ανεξαρτήτως του μεγέθους και της αναπτυξιακής πορείας της. Ο στόχος για το 2023 είναι να παρουσιάσει ενεργά, στον ελληνικό χώρο, την υπηρεσία αυτή, μέσα από το δίκτυο πωλήσεων που διαθέτει και τα κανάλια των μεταπωλητών της.

Στόχος της Supervoice είναι τα επόμενα άμεσα χρόνια, να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε μία νέα προσέγγιση των επικοινωνιών για επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μετασχηματίζοντας τις επικοινωνίες, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να λειτουργούν χωρίς εμπόδια από όποιο μέρος και σε όσα μέρη του κόσμου και αν αποφασίσουν να βρίσκονται, ενοποιημένα, απλά, αξιόπιστα, και παραγωγικά. Όλα αυτά βέβαια μέσω της προσφοράς των υπηρεσιών της Supervoice σε όλη την Ευρώπη, μέσα από συνεργασίες και μεταπωλητές. Ως PartnerNET θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε το δίκτυο της, όπως αξιόπιστα κάνουμε με όλα τα brands που μας έχουν αναθέσει την ανάπτυξη τους, στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ώστε η υπηρεσία να είναι εύκολα προσβάσιμη σε κάθε γωνιά της Ευρώπης.

O Angelo Gentili γεννήθηκε το 1973 και αποφοίτησε από την Control Data ως αναλυτής συστημάτων πληροφορικής το 1994. Επιχειρηματίας και καινοτόμος από το 1995, είναι από τους πρώτους που εισήγαγαν το 1997 ως τεχνολογική λύση το Voice Over IP στην αγορά. Είναι καταξιωμένος στον τομέα των δικτύων, ασφάλειας δικτύων και VoIP, και διαθέτει πολλές εμπορικές και τεχνικές πιστοποιήσεις στον τομέα του ICT. Είναι ο ιδρυτής και CEO της PartnerNET, ενώ επίσης είναι και ο Head Trainer του PartnerNET Academy από το 2006. Έχει εκπαιδεύσει πάνω από 1500 μηχανικούς μέσα από τις εκπαιδεύσεις πιστοποίησης που παρέχει σε IP Networks, VoIP και Security στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Αναδημοσίευση από το περιοδικό Infocom – Τεύχος 29