Η Clico ανακοινώνει τον διορισμό του Γιώργου Κουσίση ως Country Manager για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα

Η Clico, ένας από τους κορυφαίους εξειδικευμένους διανομείς λύσεων κυβερνοασφάλειας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει τον διορισμό του Γιώργου Κουσίση στη θέση του Country Manager για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.

Ο κ. Κουσίσης είναι ανώτατο στέλεχος με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στους τομείς της τεχνολογίας και της κυβερνοασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει αναλάβει ηγετικούς ρόλους σε κορυφαίες εταιρείες, όπως οι Hewlett Packard, Dell Technologies, Oracle, Fortinet και Veeam Software, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη αγορών, τη διαχείριση στρατηγικών συνεργασιών και την υλοποίηση σύνθετων έργων. Έχει διακριθεί για την ικανότητά του να οδηγεί την ανάπτυξη εσόδων και να δημιουργεί ομάδες υψηλής απόδοσης, ενώ έχει λάβει διεθνείς διακρίσεις για την απόδοσή του.

Στον νέο του ρόλο, ο κ. Κουσίσης θα ηγηθεί της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας στις τρεις αγορές, εστιάζοντας στην ενίσχυση του οικοσυστήματος κυβερνοασφάλειας μέσω στενής συνεργασίας με προμηθευτές και συνεργάτες, καθώς και στην επιτάχυνση της υιοθέτησης καινοτόμων τεχνολογιών ασφάλειας.

Η Clico συνεργάζεται με κορυφαίους διεθνείς οίκους όπως οι Splunk, Vectra AI, SentinelOne, Zscaler, Thales Group Black Duck, Recorded Future, Opengear και ΧΜ Cyber ενισχύοντας τις δυνατότητες των οργανισμών στην αντιμετώπιση σύγχρονων ψηφιακών απειλών.

Ο κ. Κουσίσης δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος που αναλαμβάνω τον ρόλο του Country Manager στην Clico για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Η κυβερνοασφάλεια δεν ήταν ποτέ πιο κρίσιμη και ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τους συνεργάτες και τους κατασκευαστές μας, ώστε να ενισχύσουμε το οικοσύστημα της περιοχής και να επιταχύνουμε την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων ασφάλειας.»