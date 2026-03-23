Ολοκληρώνεται η θητεία του Γενικού Διευθυντή Γιώργου Στεφανόπουλου στην ΕΕΚΤ

Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Διευθυντή της, κ. Γιώργου Στεφανόπουλου, μετά από 18 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο τιμόνι του οργανισμού. Ο Γιώργος Στεφανόπουλος που ίδρυσε την Ένωση και ταυτίστηκε όσο κανείς άλλος με την εκπροσώπηση του κλάδου, αποχωρεί στο τέλος Μαρτίου 2026 αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη.

Μετά από 10 χρόνια σε σημαντικές θέσεις ευθύνης στους κλάδους της αεροναυπηγικής βιομηχανίας (Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία) και της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου (Consolidated Contractors Co., A.S. Couppas & Co.), στην Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή, ο κ. Στεφανόπουλος αφιέρωσε 32 χρόνια στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών όπου υπήρξε πρωταγωνιστής μιας βαθιάς τεχνολογικής και θεσμικής μετάβασης στο τηλεπικοινωνιακό τοπίο της χώρας. Μέσα από μια πορεία έντονων τεχνολογικών εξελίξεων και προκλήσεων η ΕΕΚΤ υπό την ηγεσία του εξελίχθηκε σε έναν ώριμο θεσμικό φορέα και καθιερώθηκε ως ο πλέον αξιόπιστος συνομιλητής της Πολιτείας, των Ανεξάρτητων Αρχών και της κοινωνίας αναδεικνύοντας τον ρόλο του κλάδου ως καταλύτη ανάπτυξης και καινοτομίας.

Μέσα από τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, η Ένωση συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση πολιτικών που ισορροπούν την ανάπτυξη του κλάδου με το δημόσιο συμφέρον και επιτρέπουν στη χώρα να επιτύχει τους ψηφιακούς στόχους της Ευρώπης για το 2030. Σημαντικά ορόσημα που μετασχημάτισαν τον ψηφιακό χάρτη της χώρας είναι:

Εκσυγχρονισμός Υποδομών: Επιτάχυνση της αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων και διαμόρφωση ενός φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος.

Τεχνολογική Πρωτοπορία: Δυναμική ανάπτυξη των δικτύων 5G και των οπτικών ινών.

Ασφάλεια & Πολιτική Προστασία: Υλοποίηση κρίσιμων έργων κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης κρίσεων (αντιμετώπιση spoofing, λειτουργία του 112).

Ψηφιακό Κράτος: Ενεργός ρόλος σε δράσεις που βελτίωσαν την καθημερινότητα του πολίτη, όπως η ψηφιακή ταυτοποίηση μέσω gov.gr Wallet και KYC κα.

Πέρα από τα τεχνικά και θεσμικά επιτεύγματα, ο Γιώργος Στεφανόπουλος αφήνει ένα ανεξίτηλο ανθρώπινο αποτύπωμα. Με βαθιά πίστη στη δύναμη των συνεργασιών, καλλιέργησε σχέσεις εμπιστοσύνης, αμοιβαιότητας και σεβασμού με όλα τα στελέχη της αγοράς και όχι μόνο. Η ικανότητά του να συνθέτει απόψεις και να χτίζει γέφυρες επικοινωνίας αποτέλεσε τον «θεμέλιο λίθο» για την ενότητα του κλάδου σε διαφορετικές περιόδους. Η διαδρομή αυτή δεν ήταν μόνο μια πορεία τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά κυρίως μια διαδρομή ανθρώπων που πίστεψαν στο κοινό όραμα μιας ψηφιακής Ελλάδας.

Ευχαριστούμε τον Γιώργο Στεφανόπουλο για την αφοσίωση, το ήθος και την ανεκτίμητη προσφορά του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα επόμενα βήματά του.