Στην Beyond 4.0 με κοινό περίπτερο ΣΕΚΕΕ και HETIA

Δυναμική παρουσία στη φετινή διοργάνωση της Beyond θα έχει το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, μέσω του κοινού περιπτέρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και της ΗΕΤiΑ (Hellenic Emerging Technologies Industry Association).

Η Beyond, η οποία διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά, πραγματοποιείται στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2022. Συνδιοργανώνεται από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τη ΔΕΘ – HELEXPO, την Be Best και την εταιρεία Industry Disruptors, με την ενεργό συμμετοχή και υποστήριξη των ΣΕΚΕΕ και HETiA.

Το περίπτερο του ΣΕΚΕΕ και της ΗΕΤiΑ βρίσκεται στο Περίπτερο 13 του εκθεσιακού κέντρου, όπου στελέχη των δύο συνδέσμων θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους, καθώς και ενδιαφέροντα case studies από τα μέλη τους. Παράλληλα, τα μέλη των δύο συνδέσμων θα συμμετέχουν σε μία σειρά από παράλληλες εκδηλώσεις στο πλαίσιο της φετινής Beyond.

Στις εταιρείες από το ευρύτερο σύστημα καινοτομίας που θα έχουν παρουσία στη Beyond περιλαμβάνονται οι Apopsi, Cactus, Core Innovation, Geosystems, Helvia Technologies, Kenotom, Meazon, Modulus, Olympia Electronics, Paloservices, RDC Informatics, Revival και Yodiwo.

«H Beyond παρουσιάζει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες. Στον ΣΕΚΕΕ πιστεύουμε στην ανάδειξη των συνεργιών για το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας και αυτό θέλουμε να δείξουμε με την υποστήριξή μας στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Η δυναμική παρουσία του Συνδέσμου και των μελών μας αποτελεί απόδειξη των δυνατοτήτων που έχουμε για την ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων εφαρμογών και λύσεων», δήλωσε ο Γιώργος Μαρκατάτος, Πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ.

«H HETiA υποστηρίζει και φέτος την Beyond ως την διεθνή έκθεση για την ανάδειξη των καινοτόμων λύσεων στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT). Οι επισκέπτες του περιπτέρου της ΗΕΤiΑ θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που έχουν αναπτυχθεί από Ελληνικές εταιρείες για εφαρμογές όπως η Έξυπνη Πόλη και το Ψηφιακό Εργοστάσιο. Η Beyond βοηθάει να τοποθετήσουμε την Ελλάδα σαν κόμβο παραγωγής καινοτομίας στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών» δήλωσε ο Δρ. Εμμανουήλ Ζερβάκης, Πρόεδρος της HETiA.