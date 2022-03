Πλήρης ενοποίηση Nova & Wind στο τέλος του έτους με νέα διοικητική ομάδα

Στο τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η ενοποίηση των Nova και Wind με την ανακοίνωση του ονόματος του νέου φορέα και το λανσάρισμα νέων υπηρεσιών.

Με επικεφαλής στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον Παναγιώτη Γεωργιόπουλο (νυν διευθύνων σύμβουλος της Nova) χθες ανακοινώθηκε η νέα κοινή διοικητική ομάδα, που θα «τρέξει» την ενοποιημένη εταιρεία.

Με αφορμή την προαναφερόμενη ανακοίνωση η United Group επανέλαβε την πρόθεσή της να επενδύσει επιπλέον 1,3 δις. ευρώ τα επόμενα πέντε χρόνια, εστιάζοντας σε τομείς προτεραιότητας, όπως το δίκτυο οπτικών ινών, η τεχνολογία 5G και η συνδρομητική τηλεόραση. Σύμφωνα με την ίδια έχει ήδη επενδύσει 1,4 δις. στην Ελλάδα (εξαγορά των Windκαι Nova και εμπλουτισμός περιεχομένου της συνδρομητικής τηλεόρασης κ.λπ.).

Ειδικά ως προς το δίκτυο οπτικών ινών οι αποφάσεις της Nova – Wind (εκτιμάται ότι το brand name Nova θα επικρατήσει στο τέλος) θα συμβάλουν ευρύτερα στη διαμόρφωση του επόμενου βήματος όσο αφορά τα σταθερά δίκτυα νέας γενιάς στη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες η συζήτηση του εν λόγω τηλεπικοινωνιακού φορέα για πιθανή συνεργασία με τη ΔΕΗ, η οποία έχει ανακοινώσει τη δημιουργία δικτύου οπτικών ινών μέσω του ενσύρματου δικτύου της για την ενέργεια, είναι ενεργή. Στα πιθανά σενάρια ωστόσο παραμένει και η ανάπτυξη δικών της υποδομών.

Η Wind άλλωστε τον Νοέμβριο πέρσι είχε ανακοινώσει την ίδρυση της Hellenic Open Fiber, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης των δικτύων νέας γενιάς, με ιδιαίτερη έμφαση στα δίκτυα οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home) ή την επιχείρηση (Fiber to the Office).

Τα μέλη της κοινής διοικητικής ομάδας Nova – Wind όπως ανακοινώθηκαν περιλαμβάνουν:

Όπως προαναφέραμε στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον κ. Γεωργιόπουλο, ο οποίος πριν αναλάβει διευθύνων σύμβουλος στη Nova κατείχε τη θέση του Business Segment Executive Director στη Wind, γνωρίζει δηλαδή καλά και τις δύο εταιρείες.

Την Κική Σιλβεστριάδου, ως Chief Executive Officer της Nova Media (είναι στη θέση αυτή από τον Σεπτέμβριο του 2021).

Τους Γεώργιο Λάμπρου, ως Chief Financial Officer, Μιχάλη Αναγνωστάκο, Chief Marketing Officer, Χρήστο Νούλη, ChiefCommercial Officer, Αλέξανδρο Μπρέγιαννη, Public Sector & ICT Executive Director και Γιώργο Τσαπρούνη, CorporateAffairs Executive Director, προερχόμενους από το προηγούμενο διοικητικό σχήμα της Wind.

Τους Δημήτρη Παπαζαφειρόπουλο, ως Technical Chief Operations Officer, Κατερίνα Μανιαδάκη ως Legal & RegulatoryExecutive Director και Μαρία Στεργίου, ως B2B Executive Director, προερχόμενους από τη Nova.

Σε εύθετο χρόνο θα ανακοινωθεί ο νέος Chief Technology Officer. Δεν παραμένει στο νέο διοικητικό σχήμα ο Χάρης Κυριακόπουλος ο οποίος είχε αναλάβει μεταβατικός διευθύνων σύμβουλος της Wind.

Ο κ. Γεωργιόπουλος σημείωσε ότι γίνεται συνδυασμός δύο σπουδαίων ομάδων για να έρθει εις πέρας έναν κομβικός μετασχηματισμός για τον κλάδο και πρόσθεσε: «Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να εξελιχθούμε και να επεκτείνουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχουμε σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, επιδεικνύοντας ακόμη μεγαλύτερη δυναμική.»

Η Viktoriya Boklag, διευθύνουσα σύμβουλος της United Group, επίσης δήλωσε: «Υπάρχουν άνθρωποι με εκπληκτικά ταλέντα και ικανότητες στις Nova και Wind. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε μια πολύ έμπειρη διοικητική ομάδα που θα ηγηθεί της επόμενης φάσης, εξελίσσοντας και προετοιμάζοντας τους ανθρώπους στις δύο εταιρείες για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις σημαντικές ευκαιρίες που προσφέρει η ελληνική αγορά».