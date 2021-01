Κωνσταντίνος Μασσέλος: συμμετοχή στο 2nd High Level Dialogue

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος συμμετείχε στο «2nd High Level Dialogue» που συνδιοργάνωσαν η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (international Telecommunication Union, ITU), ο Διεθνής Σύνδεσμος Εταιριών Κινητών Επικοινωνιών (Global System for Mobile Communications, GSMA), η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) και το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum) με τίτλο «Leveraging the Role of Digital Connectivity and Technologies in the Covid-19 Crisis: From Emergency Response to Resilient Recovery». Η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 9 Νοεμβρίου 2020, επικεντρώθηκε στην εμπειρία από τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στη διαχείριση της πανδημίας, αλλά και στον προοπτικό της ρόλο ως κρίσιμου μέσου ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της οικονομικής ανάκαμψης.

Στην τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ επισήμανε πως τα δίκτυα επέτυχαν να ανταποκριθούν στις κλιμακούμενες ανάγκες που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της πανδημίας, αλλά η καθολική μετάβαση σε μία πραγματικότητα εξ αποστάσεως εργασίας επιτάσσει αλλαγές σε πολλά επίπεδα και συνακόλουθα θέτει νέες προκλήσεις αναφορικά με τη διαμόρφωση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε “η δημιουργία δικτύων που λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο απαιτεί αλλαγή παραδείγματος στη ρυθμιστική προσέγγιση”, τονίζοντας με εμφατικό τρόπο την ανάγκη για γρήγορη προσαρμογή στις αναδυόμενες ανάγκες.