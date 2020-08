Το περιεχόμενο του Vodafone TV υποψήφιο για περισσότερα από 70 βραβεία Emmy

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των μεγαλύτερων βραβείων ανάδειξης του παγκόσμιου τηλεοπτικού περιεχομένου EMMY και οι σειρές που προβάλλονται από το Vodafone TV, που διαθέτει σήμερα τον μεγαλύτερο On Demand κατάλογο περιεχομένου της ελληνικής αγοράς, συγκεντρώνουν περισσότερες από 70 υποψηφιότητες στις πιο σημαντικές τηλεοπτικές κατηγορίες.

Και φέτος οι σειρές της HBO, οι οποίες προβάλλονται αποκλειστικά στην Ελλάδα, μέσα από το Vodafone TV εντελώς δωρεάν για τους συνδρομητές της υπηρεσίας, κλέβουν την παράσταση. Στον απόηχο του τεράστιου περσινού θριάμβου του Game of Thrones το οποίο επικράτησε για μια ακόμη φορά ξεκάθαρα, στην τελευταία του μάχη πριν την πολυαναμενόμενη και συζητημένη επιστροφή του, η λαμπερή τελετή ανάδειξης των βραβείων να έχει οριστεί για τις 20 Σεπτεμβρίου 2020.

Ανάμεσα στις υποψηφιότητες, συναντάμε κλασικά αγαπημένες σειρές που καθήλωσαν και το ελληνικό κοινό, όπως το Killing Eve, στο Westworld και το Insecure, το Succession το The Outsider, το McMillions, το Big Little Lies και το The Handmaid’s Tale.

Το Vodafone TV, το επίσημο «σπίτι της HBO» στην Ελλάδα παρέχει στους συνδρομητές του, τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες σε έναν πλήρη και συναρπαστικό κατάλογο με περισσότερες από 10.000 ώρες On Demand περιεχομένου.