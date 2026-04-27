Weekly Telecom: Η θεσμική θωράκιση των επικοινωνιών και το στοίχημα των υποδομών!

Η εβδομάδα ξεκινά από τη ρυθμιστική κορυφή, με την ΕΕΤΤ να μπαίνει σε φάση αλλαγών, καθώς ο Δημήτρης Βαρουτάς προορίζεται για τη θέση του προέδρου, ο Άκης Μαρκάτος για τη θέση του αντιπροέδρου Τηλεπικοινωνιών και ο Αντώνης Κάργας για τα ταχυδρομεία, σύμφωνα με τη διαδικασία που οδηγείται στη Βουλή ◆ Έτσι, διασφαλίζεται η συνέχεια στο έργο της ΕΕΤΤ ◆ Στο επιχειρησιακό μέτωπο, ο Όμιλος ΟΤΕ -«σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος»- εμφανίζεται να έχει ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη σε κρίσιμες λειτουργίες, από τα δίκτυα έως την εξυπηρέτηση πελατών, ενώ ο Θάνος Φαλάγγας στους Δελφούς περιέγραψε την προσέγγιση γύρω από cloud, AI και GPU-as-a-Service ως βάση για την επόμενη φάση των B2B υπηρεσιών ◆ Η στρατηγική εικόνα του ομίλου ενισχύεται και από τη Deutsche Telekom, με τον Tim Höttges να συνδέει AI, ψηφιακή κυριαρχία, υποδομές και 6G στη βιομηχανική ατζέντα της Ευρώπης ◆ «Έξω πάμε καλά», όπως θα έλεγε κάποιος παλαιός πολιτικός, αλλά και μέσα το ίδιο καλά, όπως διαπιστώνουμε όλοι… ◆ Παράλληλα, η Morgan Stanley διατηρεί θετική στάση για τον ΟΤΕ, βλέποντας ανοδική πορεία σε έσοδα, EBITDAaL και ελεύθερες ταμειακές ροές, με την κινητή, το ICT και τη χαμηλή μόχλευση να στηρίζουν τη θετική αποτίμηση του ομίλου ◆ Και όλα αυτά τα θετικά, στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε…

