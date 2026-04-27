Gen Z, LinkedIn και αγορά: πρόβλημα γενιάς ή πρόβλημα πλαισίου;

Τον τελευταίο καιρό, όλο και περισσότεροι άνθρωποι της αγοράς παρατηρούμε κάτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν ήταν τόσο έντονο. Το LinkedIn έχει γεμίσει με φωνές, συχνά με ελάχιστη εργασιακή εμπειρία, που εκφράζονται με απόλυτο, επιθετικό και πολλές φορές αγενή τρόπο. Δημόσιες «σφαλιάρες» και μηδενική ανοχή στη διαφορετική άποψη.

Και κάπου εδώ γεννιέται το ερώτημα που συζητιέται όλο και πιο συχνά, αλλά σπάνια γράφεται: είναι αυτή η φυσική πορεία της αγοράς;

Και αν ναι, τι ρόλο έχουν οι επαγγελματίες που κουβαλούν 20 και 25 χρόνια εμπειρίας και παραμένουν ενεργοί, επίκαιροι και παραγωγικοί;

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Το θέμα δεν είναι ηλικιακό. Δεν είναι «οι νέοι απέναντι στους παλιούς». Είναι θέμα νοοτροπίας (you got me bro?). Η Gen Z μεγάλωσε μέσα στα social media. Η δημόσια άποψη δεν περνάει από φίλτρα και λέγεται όπως είναι, τη στιγμή που γεννιέται. Το LinkedIn, για πολλούς νέους επαγγελματίες είναι προφανώς άλλο ένα timeline.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι η Gen Z μιλά (και πολύ καλά κάνει). Το πρόβλημα είναι ότι μιλά σαν να ξέρει, χωρίς να έχει προλάβει να μάθει. Και όταν κάποιος με 2-3 χρόνια εμπειρίας ακυρώνει δημόσια ανθρώπους με 20 και 25 χρόνια παρουσίας στην αγορά, δεν έχουμε υγιή διάλογο. Έχουμε έλλειψη μέτρου.

Από την άλλη, όσοι μπήκαν στην αγορά πριν 15-20 χρόνια έμαθαν αλλιώς. Η εμπειρία χτιζόταν με χρόνο, λάθη και αποτυχίες. Δεν χρειαζόταν να αποδεικνύεις καθημερινά την άποψή σου δημόσια γιατί το έργο μιλούσε.

Ειδικά στο e-commerce, αυτό δεν είναι θεωρητικό ζήτημα. Το έχουμε δει στην πράξη. Γρήγορες αποφάσεις χωρίς κατανόηση κόστους, growth χωρίς P&L, εργαλεία χωρίς στρατηγική, hype (do this, do that). Αυτά δεν λύνονται με post και απόλυτες τοποθετήσεις. Λύνονται με εμπειρία που έχει περάσει από κύκλους.

Άρα τι κάνουμε; Πρώτα απ’ όλα, οι παλαιότερες γενιές δεν πρέπει να αποσυρθούν από τον δημόσιο διάλογο. Το αντίθετο. Χρειάζεται να είναι πιο παρούσες. Όχι με διάθεση σύγκρουσης, αλλά με καθαρό λόγο, στοιχεία και ψυχραιμία. Αν αφήσουν το πεδίο μόνο στη φασαρία, η αγορά θα χάσει ισορροπία.

Δεύτερον, πρέπει να μπει ξανά στο τραπέζι η διάκριση ανάμεσα στην άποψη και στη γνώση. Όλοι έχουν δικαίωμα να μιλούν. Δεν έχουν όλοι τον ίδιο βαθμό ευθύνης όταν μιλούν δημόσια ως «ειδικοί». Η αγορά οφείλει να επιβραβεύει όσους έχουν βάθος, όχι μόνο όσους έχουν reach.

Τρίτον, ευθύνη έχουν και οι επιχειρήσεις. Όταν δίνουν ρόλους, τίτλους και βήμα χωρίς καθοδήγηση, ενισχύουν τη σύγχυση. Το νέο αίμα είναι απαραίτητο. Αλλά χωρίς πλαίσιο, mentoring και όρια, δύσκολα ωριμάζει.

Η Gen Z δεν είναι το πρόβλημα. Η απουσία πλαισίου είναι. Αν η αγορά μετατραπεί σε πεδίο σύγκρουσης γενεών, θα χάσουν όλοι. Αν όμως καταφέρει να ενώσει ενέργεια και εμπειρία, τότε μπορεί να βγει κάτι πολύ πιο υγιές.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, ούτε το LinkedIn ούτε η αγορά χρειάζονται περισσότερη ένταση. Χρειάζονται περισσότερη ουσία. You got me, bro?

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό InfoCom

Γράφει ο Δημήτρης Θεοφάνους, Managing Director | eTURN | eTransformation Consulting