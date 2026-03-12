Samsung και G4S παρουσίασαν λύσεις τηλεματικής για επιχειρήσεις με δίκτυο διανομής

Η Samsung Electronics Ελλάς, μέσω του τμήματος Mobile eXperience B2B, σε συνεργασία με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας G4S Telematix, πραγματοποίησαν workshop με στόχο την ενημέρωση επιχειρήσεων σχετικά με λύσεις τηλεματικής.

Το workshop πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή επαγγελματιών και στελεχών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπου η μεταφορά, η διανομή και η διαχείριση στόλου αποτελούν κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες. Το workshop είχε ως σκοπό να αναδείξει στην πράξη τη δυνατότητα συνδυασμού τεχνολογίας και εξειδικευμένων εφαρμογών για την κάλυψη σύνθετων επιχειρησιακών αναγκών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, δόθηκε έμφαση στις λύσεις της G4S Telematix που αξιοποιούν τη σειρά rugged tablets της Samsung. Η εν λόγω σειρά ενσωματώνει την εφαρμογή G4S Mobility και μπορεί να αξιοποιηθεί σε οχήματα όπως φορτηγά και αυτοκίνητα, υποστηρίζοντας απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας και συνεχείς λειτουργίες πεδίου. Σε συνδυασμό με την πλατφόρμα Samsung Knox, που παρέχει δυνατότητες παραμετροποίησης και ασφαλούς διαχείρισης συσκευών, ενισχύεται η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα των λύσεων τηλεματικής για επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα επωφελής για τους παρευρισκόμενους ήταν η ζωντανή επίδειξη των συσκευών και της εφαρμογής της G4S Mobility, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να δουν στην πράξη τη λειτουργία και τα πλεονεκτήματα των λύσεων.

Η Samsung συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που προσφέρουν ουσιαστικά σε επιχειρήσεις καθώς και σε συνεργασίες που αξιοποιούν τον συνδυασμό ανθεκτικών συσκευών και εξειδικευμένων εφαρμογών.