ΟΤΕ: FTTH, κινητή και έλεγχος κόστους στηρίζουν την ανάπτυξη

Σταθερή αναπτυξιακή πορεία τόσο στην κινητή όσο και στη σταθερή τηλεφωνία «βλέπει» η διοίκηση του ΟΤΕ, όπως προέκυψε κατά τη συνάντηση που είχε με αναλυτές της Goldman Sachs.

Σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου, Κώστα Νεμπή, η ανάπτυξη των εσόδων αναμένεται να συνεχιστεί, υποστηριζόμενη κυρίως από την εμπορική πολιτική τιμολόγησης, τη σταδιακή μετακίνηση χρηστών από προπληρωμένες υπηρεσίες σε συμβόλαια και την αυξανόμενη διείσδυση υπηρεσιών οπτικών ινών (FTTH).

Στην κινητή τηλεφωνία, η αύξηση της χρήσης συμβολαίων και των απεριόριστων πακέτων δεδομένων ενισχύει το ARPU, ενώ η τιμολογιακή πολιτική που συνδέεται με τον πληθωρισμό συνεχίζει να στηρίζει τα έσοδα.

Στη σταθερή, η περαιτέρω επέκταση των υποδομών FTTH και η ανάπτυξη λύσεων Fixed Wireless Access λειτουργούν ως βασικοί μοχλοί ενίσχυσης της ζήτησης για υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων. Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει την εμπορική της πρόταση με υπηρεσίες όπως το whole home Wi-Fi, που βελτιώνουν την εμπειρία συνδεσιμότητας στο σπίτι.

Όσον αφορά το τοπίο με τον ανταγωνισμό η διοίκηση του ΟΤΕ εκτιμά ότι η παρουσία νέων παικτών, όπως η Starlink στις δορυφορικές υπηρεσίες ή η είσοδος της ΔΕΗ στην αγορά του σταθερού internet, δεν αναμένεται να έχει άμεσο σημαντικό αντίκτυπο στη δραστηριότητα του Ομίλου, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Η στρατηγική του ΟΤΕ εξακολουθεί να βασίζεται στη σύγκλιση υπηρεσιών κινητής, σταθερής και τηλεόρασης.

Στο σκέλος των επενδύσεων, το 2026 αναμένεται να αποτελέσει χρονιά κορύφωσης του επενδυτικού κύκλου, με κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου 600 εκατ. ευρώ, κυρίως για την περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς. Στη συνέχεια, το επενδυτικό επίπεδο αναμένεται να σταθεροποιηθεί πριν αρχίσει να αποκλιμακώνεται σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους μέσω ψηφιοποίησης διαδικασιών, αυτοματοποίησης δικτύων και ενίσχυσης των ψηφιακών καναλιών εξυπηρέτησης. Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την αποδοτικότητα σε δίκτυα, IT υποδομές και εμπορικές λειτουργίες.

Με βάση τις εκτιμήσεις της διοίκησης, η λειτουργική κερδοφορία αναμένεται να συνεχίσει να ενισχύεται, με στόχο αύξηση EBITDA περίπου 3% το 2026 και ακόμη ισχυρότερη δυναμική τα επόμενα χρόνια.