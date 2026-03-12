Bitget Crypto Anti-Bias Pledge για πιο συμπεριληπτικό μέλλον στα κρυπτονομίσματα

Η Bitget, το μεγαλύτερο καθολικό ανταλλακτήριο Universal Exchange (UEX) στον κόσμο, παρουσιάζει τη πρωτοβουλία «Crypto Anti-Bias Pledge», ως μέρος των ευρύτερων δράσεων του προγράμματος της, Blockchain4Her. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, θέτει ένα θεμελιώδες ερώτημα για τη βιομηχανία του blockchain: Πώς μπορεί να γίνει μαζική υιοθέτηση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, τη στιγμή που ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός δεν εκπροσωπείται επαρκώς;

Οι γυναίκες αποτελούν σχεδόν το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού και έως το 2030 αναμένεται να διαχειρίζονται πάνω από 83 τρις. δολάρια σε παγκόσμιο πλούτο, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη διαγενεακή μεταβίβαση κεφαλαίου που έχει καταγραφεί. Παρ’ όλα αυτά, σήμερα μόλις το ένα τέταρτο των χρηστών των κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως είναι γυναίκες, ένα χάσμα που αναδεικνύει πόσο απέχει η πραγματικότητα από το κοινό που φιλοδοξεί να προσεγγίσει η αγορά των κρυπτονομισμάτων.

«Οι αγορές ανταμείβουν την απόδοση, και όχι την αντίληψη», δήλωσε η Gracy Chen, CEO της Bitget και θεμελιώτρια της πρωτοβουλίας Blockchain4Her. «Όταν μιλάμε για τη δημιουργία ισχυρών βάσεων για το blockchain του μέλλοντος, πρέπει να αναρωτηθούμε αν αυτή αντανακλά πραγματικά την παγκόσμια αγορά που φιλοδοξεί να εξυπηρετήσει ο κλάδος. Εάν το μισό του πληθυσμού αισθάνεται αποκλεισμένο ή χωρίς ουσιαστική υποστήριξη, τότε το όριο της υιοθέτησης είναι αυτοεπιβαλλόμενο».

Σημαντικές δομικές ανισότητες εξακολουθούν να είναι εμφανείς σε ολόκληρο τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων. Έρευνα της Bitget δείχνει ότι blockchain startup επιχειρήσεις υπό γυναικεία ηγεσία λαμβάνουν περίπου το 6% της συνολικής χρηματοδότησης, την ώρα που αντίστοιχες έρευνες αναδεικνύουν ότι οι ιδρύτριες συχνά παρουσιάζουν υψηλότερες αποδόσεις ανά δολάριο επένδυσης σε σύγκριση με τους άνδρες όμοιούς τους. Παράλληλα, εμπόδια πρόσβασης, ελλείμματα γνώσης και κλειστά δίκτυα προσλήψεων ή χρηματοδότησης, συνεχίζουν να επηρεάζουν τη συμμετοχή των γυναικών στο οικοσύστημα.

Η πρωτοβουλία «Crypto Anti-Bias Pledge» της Bitget στοχεύει σε ένα πιο συμπεριληπτικό και αντιπροσωπευτικό οικοσύστημα και στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μέσα από τρεις βασικούς άξονες δράσης: Εκπαίδευση και Προσβασιμότητα, Διασφάλιση Ίσων Ευκαιριών και Υιοθέτηση Μηδενικής Ανοχής απέναντι στην παρενόχληση σε επαγγελματικά περιβάλλοντα και σε χώρους της κοινότητας του blockchain.

Η εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό πυλώνα της πρωτοβουλίας. Μέσω της συνεργασίας της Bitget με τη UNICEF, η εταιρεία στηρίζει προγράμματα που προσφέρουν εκπαίδευση στο blockchain και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε 300.000 ανθρώπους παγκοσμίως, με περίπου το 90% των συμμετεχόντων να αναμένεται να είναι κορίτσια και νεαρές γυναίκες. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της Bitget, Blockchain4Her, ύψους 10 εκατ. δολαρίων, που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την πρόσβαση των γυναικών στις αναδυόμενες χρηματοοικονομικές τεχνολογίες.

Εσωτερικά κριτήρια αξιολόγησης που βασίζονται στην αξιοκρατία, αναδεικνύονται, επίσης, στο νέο «Crypto Anti-Bias Pledge». Σε πρόσφατες ενδοεταιρικές αξιολογήσεις απόδοσης της Bitget, αρκετές από τις υψηλότερες βαθμολογίες καταγράφηκαν από γυναίκες, υπογραμμίζοντας μια εταιρική κουλτούρα όπου η επαγγελματική πρόοδος καθορίζεται από μετρήσιμα αποτελέσματα και όχι από άλλα κριτήρια, όπως το υπόβαθρο ή την ταυτότητα των εργαζομένων.

Ένα ακόμα στοιχείο της πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη της σημασίας της ασφάλειας και του σεβασμού στα εργασιακά περιβάλλοντα. Με περισσότερες από το 40% των ανώτερων διοικητικών θέσεων στην Bitget να κατέχονται από γυναίκες, η υιοθέτηση πολιτικών κατά της παρενόχλησης και των διακρίσεων παραμένει κεντρικό ζήτημα για τη διατήρηση χώρων εργασίας όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να εξελίσσονται χωρίς εμπόδια.

Η τεχνολογία blockchain βασίστηκε στις αρχές της αποκέντρωσης και της ισότιμης πρόσβασης. Σύμφωνα με τη Bitget, αυτές οι αρχές πρέπει να επεκτείνονται πέρα από την αρχιτεκτονική λογισμικού και στους ανθρώπους που δημιουργούν και συμμετέχουν στο οικοσύστημα. Με τον κλάδο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συνεχώς να αναπτύσσεται, η ικανότητά του να αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία της παγκόσμιας οικονομίας θα καθορίσει το κατά πόσο η υπόσχεση της καθολικής πρόσβασης μπορεί πράγματι να γίνει πραγματικότητα.