Πάνω από 90 νέοι εντάχθηκαν στα προγράμματα καριέρας της Vodafone

Περισσότεροι από 90 νέοι και νέες ξεκίνησαν την καριέρα τους στην Vodafone Ελλάδας την περασμένη χρονιά. Μέσα από τρία ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα, η εταιρεία δίνει κάθε χρόνο την δυνατότητα σε ταλαντούχους ανθρώπους να κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα στον τομέα της τεχνολογίας και να εξελιχθούν σε ένα δυναμικό, διεθνές περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα Αποφοίτων Vodafone Discover υλοποιείται αδιάλειπτα εδώ και 13 χρόνια, έχοντας προσφέρει εργασία σε περισσότερους από 500 αποφοίτους. Κάθε χρόνο, περίπου 40 νέοι με έως 2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας εντάσσονται στο πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει έως 2 έτη πλήρους απασχόλησης. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν από την πρώτη στιγμή ενεργό ρόλο σε έργα με ουσιαστικό αντίκτυπο, εκπαιδεύονται δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες και αποκτούν ισχυρές βάσεις για την μελλοντική τους πορεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί από αυτούς, προσελήφθησαν μόνιμα στην Vodafone Ελλάδας.

Χάρη στην μακροχρόνια συνεργασία της με πανεπιστημιακά ιδρύματα, την δυναμική της παρουσία σε career fairs και τα Προγράμματα Apprenticeship και Πρακτικής Άσκησης, η εταιρεία προσφέρει κάθε χρόνο σε περίπου 60 φοιτητές την δυνατότητα να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, συμβάλλοντας έμπρακτα στη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας.

Η ομάδα HR της Vodafone Ελλάδας θα βρίσκεται στο 16ο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας, που θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 27 έως 29 Μαρτίου, ενώ όλες οι ευκαιρίες καριέρας για νέους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα Ευκαιρίες για νέους | Vodafone.gr