Η iStorm αναβαθμίζει την Apple εμπειρία στην Κύπρο με το 1ο Apple Premium Partner Store

Τα εγκαίνια του πρώτου Apple Premium Partner καταστήματος στην Κύπρο, θα είναι μια μεγάλη γιορτή για όλους τους φίλους της Apple σε ένα event γεμάτο εκπλήξεις, προσφορές και διαγωνισμούς.

Στο νέο Apple Premium Partner Store, οι καταναλωτές θα ανακαλύψουν ένα πρωτοποριακό κατάστημα, με ανανεωμένο σχεδιασμό, εξελιγμένο χώρο και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, το οποίο θα αποτελέσει τον απόλυτο Apple προορισμό, φέρνοντας στην κυπριακή αγορά μια ολοκληρωμένη αγοραστική εμπειρία που μόνο η iStorm μπορεί να προσφέρει.

Οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν εξατομικευμένη & υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, αντάξια της ποιότητας και της καινοτομίας που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα της Apple. Παράλληλα, θα έχουν πρόσβαση σε πλήρη γκάμα Apple προϊόντων, καθώς και στη μεγαλύτερη ποικιλία περιφερειακών και αξεσουάρ, καλύπτοντας κάθε τους ανάγκη. Εξειδικευμένα σεμινάρια, για αρχάριους έως προχωρημένους, θα εισάγουν τους καταναλωτές στο μοναδικό οικοσύστημα της Apple, προσφέροντάς τους ολιστική γνώση για τα αγαπημένα προϊόντα.

Ως Επίσημο Επισκευαστικό Κέντρο της Apple (Apple Authorised Service Provider) με έμπειρους και πιστοποιημένους τεχνικούς, το κατάστημα θα παρέχει κορυφαίας ποιότητας τεχνική υποστήριξη, αναλαμβάνοντας την επισκευή όλων των προϊόντων της Apple και αποτελώντας την καλύτερη επιλογή ώστε να διατηρείται αναλλοίωτη η μοναδική εμπειρία χρήσης τους.

Η iStorm σας προσκαλεί το Σάββατο 14 Μαρτίου, στις 12:00 στα εγκαίνια του πρώτου Apple Premium Partner Store στο Εμπορικό Κέντρο Mall of Cyprus στη Λευκωσία, για να ανακαλύψετε τον απόλυτο Apple προορισμό.

Ένα μοναδικό Opening Party γεμάτο τεχνολογία, μουσική και φυσικά, προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα Apple, σας περιμένει στις 12:00 στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου Mall of Cyprus.

Παρουσιαστής της εκδήλωσης θα είναι ο Τάσος Τρύφωνος και θα υποδεχτεί τον φωτογράφο Κοσμά Κουμιανό, την αθλήτρια και δημοσιογράφο Ραμόνα Παπαϊωάννου και τον Stand up Comedian Ηλία Ανδρέου, οι οποίοι θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους από το οικοσύστημα της Apple σε μία σειρά από Apple Talks.

Το εικοστό κατάστημα iStorm και πέμπτο κατάστημα στην Κύπρο, αποτελεί συνέχεια των επενδύσεων του Ομίλου Quest στην ελληνική και κυπριακή αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.istorm.com.cy/pages/mall-of-cyprus-opening