Εμπόδια στην επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών στην κυβερνοασφάλεια

Η ISC2 δημοσίευσε μια νέα μελέτη που εξετάζει τις εμπειρίες των γυναικών στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και την ετοιμότητά τους στην τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας «ISC2 Cybersecurity Workforce Study», η οποία περιλαμβάνει δείγμα 16.029 επαγγελματιών παγκοσμίως, οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν μειοψηφία, αντιπροσωπεύοντας το 16% των ερωτηθέντων στον κλάδο. Παρά την υψηλή ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό, οικονομικοί παράγοντες όπως οι περικοπές προϋπολογισμών και οι απολύσεις επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αυξημένης εργασιακής ανασφάλειας που δυσχεραίνει την επαγγελματική τους ανέλιξη. Οι οργανωτικές αλλαγές και οι πιέσεις στην αγορά εργασίας δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια στην απόκτηση κρίσιμων δεξιοτήτων που απαιτούν οι σύγχρονοι ρόλοι.
Οικονομικές πιέσεις επηρεάζουν τις γυναίκες στην κυβερνοασφάλεια
Οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες την εμφάνιση απολύσεων στον τομέα της ασφάλειας εντός των οργανισμών τους. Συγκεκριμένα, το 28% των γυναικών επιβεβαίωσε τέτοια περιστατικά τους τελευταίους 12 μήνες, έναντι του 23% των ανδρών συναδέλφων τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της ISC2. Αυτή η τάση συνοδεύεται από μια οριακά χαμηλότερη εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα του επαγγέλματος, με το 78% των γυναικών να δηλώνει αισιοδοξία σε σύγκριση με το 83% των ανδρών. Οι οικονομικές ανησυχίες ωθούν το 33% των γυναικών να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής σταδιοδρομίας λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά.
Η αντίληψη για τη μελλοντική ζήτηση επαγγελματιών κυβερνοασφάλειας παρουσιάζει επίσης αποκλίσεις μεταξύ των δύο φύλων, παρά τα γενικά υψηλά επίπεδα αισιοδοξίας που επικρατούν διεθνώς. Ενώ το 88% των ανδρών πιστεύει ότι θα υπάρχει πάντα ανάγκη για ειδικούς στον κλάδο, το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες περιορίζεται στο 82% σύμφωνα με την ISC2. Η μελέτη υπογραμμίζει ότι οι οικονομικές προκλήσεις, όπως το «πάγωμα» μισθών και οι δραστικές μειώσεις πόρων, λειτουργούν ως εμπόδια στην ανάπτυξη των απαραίτητων τεχνικών δεξιοτήτων. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί περαιτέρω δυσκολίες στην είσοδο νέων στελεχών και στην ανάληψη ηγετικών ρόλων από γυναίκες που επιδιώκουν μια σταθερή καριέρα.
Εμπόδια στην ανέλιξη και την επαγγελματική ικανοποίηση
Η μελέτη αποκαλύπτει σημαντικές διαφορές στις απόψεις ανδρών και γυναικών σχετικά με τα εμπόδια που παρακωλύουν την επαγγελματική εξέλιξη στον ψηφιακό τομέα. Σχεδόν οι μισές γυναίκες (45%) θεωρούν την ισορροπία επαγγελματικής ζωής ως τη μεγαλύτερη πρόκληση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι μόλις 29%. Επιπλέον, το 34% των γυναικών αναφέρει την ανισότητα στις αμοιβές και τις προαγωγές ως σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα για το μέλλον τους. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 42% των ανδρών δηλώνει άγνοια για τις προκλήσεις αυτές, ποσοστό υπερδιπλάσιο από το 17% των γυναικών που μοιράζονται την ίδια οπτική γωνία.
Παρά τις δυσκολίες, η εργασιακή ικανοποίηση των γυναικών σημείωσε άνοδο το 2025, φτάνοντας το 71% μετά από τρία έτη συνεχούς πτώσης στον κλάδο. Ωστόσο, η ικανοποίηση αυτή παραμένει στενά συνδεδεμένη με τη σταθερότητα της ομάδας, καθώς οι απολύσεις εντός των τμημάτων κυβερνοασφάλειας μειώνουν το ποσοστό αυτό αισθητά στο 67%. Η έρευνα της ISC2 τονίζει ότι η διαφάνεια στην ανέλιξη και η υποστήριξη των φροντιστών αποτελούν πλέον κρίσιμους παράγοντες για την παραμονή των γυναικών στην εργασία τους. Οι οργανισμοί καλούνται να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που ενισχύει την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση των εργαζομένων μέσω συγκεκριμένων δράσεων.
Τεχνητή νοημοσύνη και νέες δεξιότητες στην κυβερνοασφάλεια
Η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται ως η πιο επιτακτική ανάγκη για νέες δεξιότητες, με το 41% των ερωτηθέντων να την ιεραρχεί στην κορυφή των προτεραιοτήτων. Οι γυναίκες επαγγελματίες εμφανίζονται πιο προετοιμασμένες σε αυτό το πεδίο, καθώς το 27% δηλώνει ότι κατέχει σημαντική γνώση AI και μηχανικής μάθησης, έναντι 17% των ανδρών. Η ISC2 επισημαίνει ότι η ενσωμάτωση εργαλείων AI στις καθημερινές λειτουργίες των οργανισμών επιταχύνει την ανάγκη για περαιτέρω εξειδίκευση. Πολλές γυναίκες εξετάζουν πλέον σοβαρά την αλλαγή ρόλου για να προσαρμοστούν καλύτερα στο μέλλον που διαμορφώνεται από τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Για την αντιμετώπιση του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι επαγγελματίες επενδύουν στη συνεχή εκπαίδευση και την απόκτηση πιστοποιήσεων που αποδεικνύουν τις ικανότητές τους στην αγορά. Η μελέτη ενθαρρύνει τις γυναίκες να αξιοποιούν δίκτυα καθοδήγησης, καθώς το 45% έχει ήδη πρόσβαση σε ανεπίσημα δίκτυα ομοτίμων για υποστήριξη. Η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες όπως η «Global 50×50 Initiative» στοχεύει στην επίτευξη πλήρους έμφυλης ισορροπίας έως το έτος 2050 στον τομέα. Η οργανωτική υποστήριξη μέσω ευέλικτων προγραμμάτων εργασίας θεωρείται πλέον απαραίτητη για τη διατήρηση της πολύτιμης εμπειρίας και της γνώσης των γυναικών σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.