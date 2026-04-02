8 στους 10 χρήστες αποθηκεύουν ευαίσθητα δεδομένα σε ψηφιακά μέσα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Backup, η Kaspersky παρουσιάζει τους πιο διαδεδομένους τρόπους αποθήκευσης σημαντικών δεδομένων και παρέχει πρακτικές συμβουλές για την προστασία τους. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, η Gen Z και οι millennials αποθηκεύουν σχεδόν το σύνολο των δεδομένων τους σε ψηφιακή μορφή, ενώ περίπου ένας στους τρεις ερωτηθέντες άνω των 55 ετών εξακολουθεί να προτιμά το παραδοσιακό χαρτί.

Πού αποθηκεύουμε ό,τι έχει αξία;

Η έρευνα που διεξήγαγε το Κέντρο Έρευνας Αγοράς της Kaspersky δείχνει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν την ψηφιακή αποθήκευση σημαντικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, το 84% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι διατηρεί ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία, όπως έγγραφα ταυτότητας, οικονομικά δεδομένα, ιατρικές πληροφορίες και φωτογραφίες, σε ηλεκτρονική μορφή. Στην ηλικιακή ομάδα 18-34, το ποσοστό αυτό αγγίζει το 90%, αναδεικνύοντας τον υψηλό βαθμό ψηφιοποίησης των προσωπικών δεδομένων στους νεότερους χρήστες.

Μόνο το 16% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι νιώθει ασφάλεια διαθέτοντας μόνο φυσικά αντίγραφα, με το ποσοστό αυτό να είναι υψηλότερο στους άνω των 55 ετών, όπου σχεδόν το 30% προτιμά τον παραδοσιακό τρόπο αποθήκευσης.

Όσον αφορά τα μέσα της ψηφιακής αποθήκευσης, περισσότεροι από τους μισούς (56%) συμμετέχοντες στην έρευνα δηλώνουν ότι διατηρούν τα σημαντικά αρχεία τους σε υπολογιστή ή σκληρό δίσκο, το 45% χρησιμοποιεί υπηρεσίες cloud και το 20% εμπιστεύεται κρατικές ψηφιακές υπηρεσίες.

Είναι η ψηφιακή αποθήκευση πιο ασφαλής;

Κάθε μέθοδος αποθήκευσης έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και περιορισμούς. Τα φυσικά μέσα αποθήκευσης μπορεί να χαθούν ή να καταστραφούν, οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι δεν είναι πάντα βολικοί για χρήση εκτός σπιτιού ή γραφείου, ενώ οι υπηρεσίες cloud, παρότι εύκολα προσβάσιμες, μπορεί να εκτεθούν σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη προστασία των δεδομένων σας, οι ειδικοί της Kaspersky προτείνουν τα εξής:

Αναπτύξτε μια στρατηγική δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Δεν υπάρχει μία ενιαία προσέγγιση για την αποθήκευση δεδομένων, ούτε είναι απαραίτητη η δημιουργία αντιγράφων για κάθε αρχείο. Ωστόσο, συνιστάται θερμά η καθιέρωση μιας τακτικής διαδικασίας backup, ιδιαίτερα για ευαίσθητα δεδομένα ή αρχεία που δεν μπορούν να αναδημιουργηθούν ή να ανακτηθούν με άλλους τρόπους. Σύμφωνα με τη γνωστή μέθοδο 3-2-1, οι χρήστες θα πρέπει να διατηρούν τουλάχιστον τρία αντίγραφα των σημαντικών αρχείων τους, να τα αποθηκεύουν σε δύο διαφορετικά μέσα και να κρατούν τουλάχιστον ένα αντίγραφο εκτός του βασικού χώρου αποθήκευσης (π.χ. σε cloud ή σε εξωτερική φυσική τοποθεσία).

Τα πιο ευαίσθητα δεδομένα, όπως κωδικοί πρόσβασης, στοιχεία ταυτότητας και οικονομικές πληροφορίες, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Για την προστασία τους, συνιστάται η χρήση εξειδικευμένων λύσεων ασφαλείας, όπως το Kaspersky Password Manager. Εκτός από την ασφαλή αποθήκευση διαπιστευτηρίων και στοιχείων τραπεζικών καρτών, η λύση διαθέτει και λειτουργία «μυστικού αποθετηρίου» για σημαντικά αρχεία, όπως σαρωμένα διαβατήρια ή ταυτότητες, έγγραφα PDF, διευθύνσεις και σημειώσεις.

Προστατέψτε τα ψηφιακά αποθετήριά σας

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Kaspersky, το 98% των ερωτηθέντων παίρνει τουλάχιστον κάποια μέτρα για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, γεγονός που είναι ενθαρρυντικό. Ωστόσο, το 36% χρησιμοποιεί κωδικούς πρόσβασης που είναι εύκολοι στην απομνημόνευση. Αν χρησιμοποιούνται μόνο απλοί κωδικοί, τότε τα ψηφιακά αποθετήρια καθίστανται ευάλωτα σε επιθέσεις brute force. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί προτείνουν την ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA), όπου αυτός είναι διαθέσιμος, ή την υιοθέτηση τεχνολογίας passkeys. Τα passkeys μπορούν να αποθηκευτούν με ασφάλεια σε έναν password manager και να χρησιμοποιηθούν εύκολα από οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη συσκευή.

Ρυθμίστε αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας όπου είναι δυνατόν

Μπορεί να καταντήσει κουραστικό να πρέπει να θυμάστε συνεχώς να κάνετε backup. Για να απλοποιήσετε τη διαδικασία, ενεργοποιήστε τις ενσωματωμένες υπηρεσίες backup σε κάθε συσκευή που χρησιμοποιείτε (π.χ. iCloud για Apple συσκευές, Google Drive ή OneDrive για Android/Windows). Ελέγχετε τη λειτουργία τους κάθε έναν ή δύο μήνες, κάνοντας επαναφορά κάποιου αρχείου, ώστε να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά. Το Kaspersky Premium επιτρέπει τη δημιουργία τακτικών αντιγράφων ασφαλείας και την επαναφορά δεδομένων σε συσκευές Windows, ενώ τα αντίγραφα μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα σε αφαιρούμενα μέσα ή στο cloud με κρυπτογράφηση.

«Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικά είναι τα αντίγραφα ασφαλείας, ωστόσο οι περισσότεροι δεν τα δημιουργούμε, επειδή προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα μαζί, με αποτέλεσμα η διαδικασία να φαίνεται δύσκολη. Ποια είναι η πιο έξυπνη λύση; Να αντιμετωπίζουμε το backup όπως κάθε άλλη καθημερινή διαδικασία. Κατηγοριοποιήστε τα αρχεία σας σε κρίσιμα, σημαντικά και χαμηλής προτεραιότητας. Αυτοματοποιήστε τα αντίγραφα ασφαλείας σε πραγματικό χρόνο για τα πιο σημαντικά αρχεία και προγραμματίστε εβδομαδιαία ή μηνιαία backup για τα υπόλοιπα. Για ευαίσθητα δεδομένα, όπως κωδικούς πρόσβασης και στοιχεία ταυτότητας, χρησιμοποιήστε εξειδικευμένες λύσεις με ασφαλές “αποθετήριο”. Με την αυτοματοποίηση και τη σωστή ιεράρχηση, προστατεύετε ό,τι έχει πραγματική αξία, χωρίς να επιβαρύνεστε», σχολιάζει η Marina Titova, Αντιπρόεδρος Consumer Business της Kaspersky.