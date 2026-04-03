PeS Cybersecurity & CrowdStrike: cybersecurity event με το AI στην πρώτη γραμμή

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το υψηλού επιπέδου cybersecurity event που διοργάνωσε η PeS Cybersecurity σε συνεργασία με την CrowdStrike, συγκεντρώνοντας κορυφαία στελέχη της αγοράς, decision makers και ειδικούς στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών. Η εκδήλωση αποτέλεσε μία δυναμική πλατφόρμα ενημέρωσης και ανταλλαγής γνώσης γύρω από τις σύγχρονες κυβερνοαπειλές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στη διαμόρφωση του τοπίου της κυβερνοασφάλειας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι AI-native τεχνολογίες και οι νέες λύσεις της CrowdStrike, που επιτρέπουν την πρόληψη, ανίχνευση και απόκριση σε επιθέσεις με ταχύτητα και ακρίβεια.

Κατά τη διάρκεια του event παρουσιάστηκε η πλατφόρμα CrowdStrike Falcon, το Next-Gen SIEM και οι AI Detection & Response (AIDR) λύσεις, οι οποίες προσφέρουν ενοποιημένη προστασία σε endpoints, cloud και identity περιβάλλοντα, αξιοποιώντας προηγμένα AI μοντέλα για αυτοματοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών ασφάλειας.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Παναγιώτης Μυλωνάς, Chief Commercial Officer (CCO) της PeS Cybersecurity, ο οποίος ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας και της κυβερνοασφάλειας για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον ρόλο της καινοτομίας και των AI-enabled λύσεων στην αντιμετώπιση ολοένα και πιο εξελιγμένων απειλών.

Στη συνέχεια, ο Kfir Birenboim, Regional Sales Director της CrowdStrike, παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις και τις AI-native δυνατότητες της πλατφόρμας CrowdStrike, με έμφαση στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση της ανίχνευσης και απόκρισης σε απειλές, καθώς και στη μετάβαση σε ένα νέο, agentic μοντέλο ασφάλειας.

Ακολούθως, ο Παντελής Παντελίδης, Cybersecurity Specialist της PeS Cybersecurity, προχώρησε σε ένα εκτενές technical deep dive, παρουσιάζοντας πρακτικά σενάρια και σύγχρονες επιθέσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο AI-driven προσεγγίσεις μπορούν να ενισχύσουν την κυβερνοανθεκτικότητα των οργανισμών.

Η εκδήλωση ξεχώρισε για τον δυναμικό της χαρακτήρα, το υψηλό επίπεδο των παρουσιάσεων και τη ζωντανή αλληλεπίδραση με το κοινό, ενώ ολοκληρώθηκε με networking session, φαγητό και μουσική, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία για ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων και δημιουργία νέων συνεργασιών.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στην Ingecom Ignition για την πολύτιμη υποστήριξη και τη συμβολή της στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Η PeS Cybersecurity συνεχίζει να επενδύει ενεργά στην ανάπτυξη γνώσης και στην ενίσχυση της κοινότητας της κυβερνοασφάλειας, δημιουργώντας πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και αναδεικνύουν τον ρόλο των προηγμένων τεχνολογιών στην προστασία των οργανισμών. Το event έδωσε ένα ισχυρό μήνυμα, επιβεβαιώνοντας ότι η συνεργασία μεταξύ κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του AI, αποτελεί βασικό πυλώνα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων κυβερνοαπειλών. Η PeS Cybersecurity συνεχίζει να ηγείται πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη στρατηγική σκέψη, την καινοτομία και την προστασία των επιχειρήσεων στον ψηφιακό κόσμο.