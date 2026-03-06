Άρης Παρασκευόπουλος, Head of Mobiles Division, Samsung Hellas: συνέντευξη @ MWC 2026

Πιστή στο ετήσιο ραντεβού της, η Samsung δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το Mobile World Congress της Βαρκελώνης. Λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη του MWC, η εταιρεία παρουσίασε τη νέα γενιά Galaxy S26, φέρνοντας στο προσκήνιο την έννοια της Agentic AI. Παράλληλα, επιφύλασσε και αρκετές εκπλήξεις για τους επισκέπτες της έκθεσης, πραγματοποιώντας μία ακόμη δυναμική παρουσία και επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τον τίτλο της ως κορυφαίας εταιρείας στον κόσμο της mobile τεχνολογίας. Στο πλαίσιο του MWC 2026, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Άρη Παρασκευόπουλο, Head of Mobiles Division της Samsung Hellas. Στη συζήτησή μας, μας μίλησε τόσο για την παρουσία της Samsung στο φετινό Mobile World Congress όσο και για τις αλλαγές που αναμένεται να φέρει στην καθημερινότητά μας και στη σχέση μας με τη mobile τεχνολογία η Agentic AI, η οποία αποτελεί το επόμενο εξελικτικό στάδιο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

D.L.: Με το launch του Galaxy S26 λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη του MWC, ποιες είναι οι εκπλήξεις που μας έχετε ετοιμάσει με τη φετινή σας παρουσία στη Βαρκελώνη;

Α.Π.: Στο MWC 2026, θέλουμε να δείξουμε όχι μόνο το Galaxy S26 ως την τρίτη γενιά AI phone της Samsung, αλλά κυρίως το πού κατευθύνεται το Galaxy AI: προς έναν πραγματικό βοηθό που κατανοεί προθέσεις, προβλέπει ανάγκες και προσφέρει πιο εξατομικευμένες, διαισθητικές και απρόσκοπτα συνδεδεμένες εμπειρίες σε όλο το οικοσύστημα Galaxy. Στη Βαρκελώνη, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δουν στην πράξη πώς η εμπειρία αυτή επεκτείνεται πέρα από το smartphone, με τη σειρά Galaxy Buds4 και AI agents που ενισχύουν την ευκολία στη χρήση, καθώς και demos για μεγαλύτερες οθόνες και multitasking με το Galaxy Tab S11 και πιο εξατομικευμένες εμπειρίες ευεξίας με τη σειρά Galaxy Watch8. Παράλληλα, παρουσιάζουμε το όραμά μας για συσκευές επόμενης γενιάς και εξελισσόμενες τεχνολογίες, μέσα από πρακτικές εμπειρίες με Galaxy XR και Galaxy TriFold (ως showcase), ενώ θα αναδείξουμε και το Galaxy Foundation, με έμφαση σε ιδιωτικότητα και ασφάλεια μέσω Samsung Knox, ώστε η πρόοδος του AI να συνοδεύεται από εμπιστοσύνη και υπευθυνότητα.

D.L.: Πόσο σημαντικό είναι το feedback που παίρνετε από την τεράστια fanbase που διαθέτουν τα Samsung products; Έχουμε να κάνουμε με προϊόντα που σχεδιάζονται από τους fans για τους fans;

Α.Π.: Το feedback των χρηστών μας είναι καθοριστικό, γιατί σήμερα η πρόκληση δεν είναι απλώς «τι μπορεί να κάνει» η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά το πόσο αβίαστα και με συνέπεια γίνεται πραγματικά χρήσιμη στην καθημερινότητα. Τα προϊόντα και οι τεχνολογίες της Samsung εξελίσσονται με πραγματικά δεδομένα χρήσης και συνεχή ανατροφοδότηση: αυτό φαίνεται, για παράδειγμα, στα νέα Galaxy Buds4, όπου ο εργονομικός σχεδιασμός προέκυψε από ανάλυση δεδομένων από εκατοντάδες εκατομμύρια σημεία δεδομένων αυτιού παγκοσμίως και περισσότερες από 10.000 προσομοιώσεις, ώστε η άνεση και η σταθερότητα να ανταποκρίνονται στο πώς οι άνθρωποι κινούνται και ζουν μέσα στην ημέρα. Το ίδιο ισχύει και στο θέμα της εμπιστοσύνης: γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα 9 στους 10 καταναλωτές ανησυχούν για ιδιωτικότητα και ασφάλεια, γι’ αυτό στο Galaxy S26 Ultra κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα με την πρώτη ενσωματωμένη Privacy Display σε smartphone, σχεδιασμένη να προστατεύει την ιδιωτικότητα σε πραγματικές συνθήκες (όπως μετακινήσεις και δημόσιους χώρους) χωρίς συμβιβασμούς στην εμπειρία θέασης.

D.L.: Από την «απλή» Τεχνητή Νοημοσύνη στην Agentic AI! To Galaxy S26 είναι αυτή τη στιγμή το πρώτο smartphone που μιλάει ανοικτά για την Agentic AI – Πόσο πολύ αλλάζει το User Experience η νέα γενιά της Τεχνητής Νοημοσύνης;

Α.Π.: Η μετάβαση από την «απλή» AI στην Agentic AI αλλάζει ριζικά το user experience, γιατί μετακινεί το βάρος από τα «βήματα» στο «αποτέλεσμα»: αντί ο χρήστης να σκέφτεται ποια εφαρμογή θα ανοίξει και τι ενέργειες θα κάνει, το Galaxy S26 έχει σχεδιαστεί ώστε να κατανοεί πρόθεση και πλαίσιο, να προβλέπει ανάγκες και να αναλαμβάνει δράση πιο φυσικά, μειώνοντας την τριβή στην καθημερινότητα. Αυτό αποτυπώνεται σε εμπειρίες όπως το Now Brief και το Now Nudge, που φέρνουν πληροφορίες και προτάσεις στο προσκήνιο, καθώς και στην προσέγγιση «επιλογής agents» για διαφορετικού τύπου εργασίες.

D.L.: Το Galaxy S26 σηματοδοτεί μια νέα εποχή με έμφαση στην Agentic AI και στο on–device AI. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται το οικοσύστημα της Samsung τα επόμενα χρόνια; Θα δούμε μια πιο ενοποιημένη εμπειρία μεταξύ smartphone, wearables, TV και οικιακών συσκευών, όπου η AI θα λειτουργεί ως «ψηφιακός συντονιστής» της καθημερινότητάς μας;

Α.Π.: Η τεχνολογία AI λειτουργεί πλέον ως «ενορχηστρωτής», δηλαδή ως μια συνεπής εμπειρία που δένει συσκευές, υπηρεσίες και ρουτίνες σε όλο το οικοσύστημα Galaxy, με τρόπο φυσικό και χρήσιμο στην καθημερινότητα. Αυτό στηρίζεται σε τρεις σταθερές: την εμβέλεια, ώστε η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κάτι «φυσικό» και προσβάσιμο σε μεγάλη κλίμακα, την ανοιχτότητα, μέσα από συνεργασίες και ένα οικοσύστημα με περισσότερους από έναν AI «βοηθούς», ώστε ο χρήστης να έχει επιλογές και την εμπιστοσύνη, γιατί όσο πιο προσωπικό γίνεται το AI, τόσο πιο κρίσιμο γίνεται να είναι ασφαλές. Γι’ αυτό επενδύουμε στο Samsung Knox και στο Knox Vault, σε κρυπτογράφηση νέας γενιάς και σε προστασία σε επίπεδο οικοσυστήματος μέσω του Knox Matrix. Η φιλοσοφία μας παραμένει σαφής: AI που συντονίζει χωρίς να αφαιρεί έλεγχο και που λειτουργεί διακριτικά στο παρασκήνιο και με ασφάλεια, ώστε να κερδίζουμε χρόνο και προσοχή για ό,τι έχει πραγματικά σημασία.

D.L.: Πόσο πολύ σας επηρεάζει η επονομαζόμενη RAM Crisis; Βλέπετε να υπάρχει στο εγγύς μέλλον πρόβλημα με τη διαθεσιμότητα κάποιων προϊόντων και πόσο αυτή η κρίση επηρεάζει την τιμολογιακή σας πολιτική;

Α.Π.: Γενικά, η αγορά των components – και ειδικά της μνήμης – επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες: αυξημένη ζήτηση λόγω AI, προτεραιοποίηση παραγωγικής δυναμικότητας, γεωγραφικές και εφοδιαστικές συνθήκες. Είναι κάτι που παρακολουθούμε πολύ στενά. Από την πλευρά μας, δουλεύουμε με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό προμηθειών, ισχυρές συνεργασίες και προσεκτική διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού, ώστε να διασφαλίζουμε διαθεσιμότητα και να περιορίζουμε στο μέτρο του δυνατού τις επιπτώσεις προς τον καταναλωτή. Σε επίπεδο τιμολόγησης, δεν θα ήθελα να κάνω υποθετικά σχόλια. Η τιμή ενός προϊόντος διαμορφώνεται από ένα συνολικό πλαίσιο (τεχνολογία, υλικά, logistics, ισοτιμίες, τοπικές συνθήκες αγοράς). Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι στόχος μας παραμένει να προσφέρουμε ξεκάθαρη αξία και σταθερή εμπειρία premium επιπέδου, με επιλογές στο χαρτοφυλάκιο και συνέπεια στην υποστήριξη.