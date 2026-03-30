Samsung: υπηρεσίες υποστήριξης Premium Plus για τις σειρές Galaxy Z και S26

Η Samsung Electronics Hellas ανακοίνωσε τη διεύρυνση της υπηρεσίας υποστήριξης Premium+, σχεδιασμένης για να προσφέρει μια προσαρμοσμένη εμπειρία υποστήριξης. Η Premium+ απευθύνεται στους κατόχους συσκευών της σειράς Galaxy Z και της σειράς Galaxy S26, καθώς και σε κατόχους τηλεοράσεων Samsung άνω των 98 ιντσών, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη λύση εξυπηρέτησης.

Με την υπηρεσία Premium+, οι κάτοχοι των ως άνω συσκευών αποκτούν πρόσβαση σε μια σειρά από υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του τύπου των συσκευών τους:

Υποστήριξη Fast Track:Διατίθενται ξεχωριστά κανάλια επικοινωνίας στο τηλεφωνικό κέντρο και στο Live Chat της Samsung για τους κατόχους Galaxy Z series και Galaxy S26 Series συσκευών, καθώς και τηλεοράσεων άνω των 98 ιντσών. Priority Service σε Επιλεγμένα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης Samsung:

Για Galaxy Z Series και Galaxy S26 Series: Οι κάτοχοι μπορούν να απευθύνονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο υποστήριξης σε επιλεγμένα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης Samsung σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο.

Άμεση Παροχή Συσκευής Προσωρινής Αντικατάστασης:Διατίθεται για τις εντός εγγύησης συσκευές Galaxy Z Series και Galaxy S26 Series, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, σε επιλεγμένα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης.

Πρόσθετες Επιλογές Υποστήριξης:

Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης, εκτός από τις Premium+, που παρέχονται για τα προϊόντα Samsung είναι οι εξής:

Switching Desks: Βοήθεια για την εύκολη μετάβαση σε νέα συσκευή Samsung, διαθέσιμη σε ορισμένα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης.

«Η Samsung δεσμεύεται να παρέχει όχι μόνο καινοτόμες συσκευές, αλλά και κορυφαίες υπηρεσίες υποστήριξης που αναβαθμίζουν την εμπειρία των χρηστών», δήλωσε o Hansoo Kim, Πρόεδρος της Samsung Electronics για τις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου. «Η υπηρεσία Premium+ αποτελεί την απάντησή μας στην ανάγκη των πελατών μας για αποτελεσματική και προσαρμοσμένη στις συσκευές τους εξυπηρέτηση, διασφαλίζοντας ότι η επένδυσή τους σε ένα προϊόν Samsung προστατεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».