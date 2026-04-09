Οι πασχαλινές προσφορές έφτασαν στο samsung.com/gr

Η Samsung υποδέχεται την εορταστική περίοδο του Πάσχα με wow προσφορές σε προϊόντα τεχνολογίας. Μέσα από το Samsung.com/gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακαλύψουν ελκυστικές προσφορές στις κατηγορίες κινητών συσκευών, τηλεοράσεων και οικιακών συσκευών για να δημιουργήσουν το δικό τους συνδεδεμένο οικοσύστημα Samsung.

Smartphones και Tablets: Η καρδιά του συνδεδεμένου οικοσυστήματος Galaxy

Η νέα σειρά Galaxy S26 έρχεται με μια εντυπωσιακή προσφορά. Με κάθε αγορά μίας συσκευής Galaxy S26 (S26, S26+ και Ultra) έως 30/04/2026, οι κάτοχοι των καρτών Miles+Bonus της Aegean μπορούν να κερδίσουν 15.000 μίλια εξαργύρωσης Miles+Bonus και απολαμβάνουν επιπλέον 10% όφελος σε ένα από τα διαθέσιμα Galaxy Wearable (Galaxy Bud, Smartwatch, Ring) ή Tablet με ταυτόχρονη αγορά.

Παράλληλα, οι προσφορές επεκτείνονται έως τις 19/04/2026 στα αγαπημένα Galaxy S25 (Ultra, S25+ και S25) και Galaxy A (A16, A17, A36 και A56), όπου οι καταναλωτές επωφελούνται από 15% όφελος σε ένα από τα διαθέσιμα Galaxy Wearable (Galaxy Bud, Smartwatch, Ring) ή Tablet με ταυτόχρονη αγορά.

Οι πιο λεπτές αναδιπλούμενες συσκευές της Samsung, μέχρι σήμερα: Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 καθώς και τα Galaxy Z Flip7 FE, και Galaxy S Tablets, διατίθενται σε εκπληκτικές τιμές. Επιπλέον, για όσους αναζητούν την ευελιξία ενός tablet, η αγορά επιλεγμένων μοντέλων Galaxy Tab A (A11, A11+) συνδυάζεται με 15% όφελος σε ένα από τα διαθέσιμα Galaxy Wearable (Galaxy Bud, Smartwatch, Ring) με ταυτόχρονη αγορά .

Μια Ολοκληρωμένη Εμπειρία μαζί με τα Galaxy Wearables

Για όσους αγαπούν το fitness και όχι μόνο, η Samsung προσφέρει τώρα επιλεγμένα Galaxy Watches σε έκπτωση, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα δημιουργίας του ιδανικού οικοσυστήματος Galaxy, συνδυάζοντας την αγορά smartphones και tablets με εκπτώσεις σε Galaxy Buds, Smartwatches και το Galaxy Ring.

Εκπληκτική Εμπειρία Θέασης με Τηλεοράσεις Samsung

Η οικιακή ψυχαγωγία αναβαθμίζεται, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια της Samsung ως Νο.1 brand τηλεοράσεων παγκοσμίως. Επιλεγμένες τηλεοράσεις όπως οι: 55’’ OLED Q6F 4K Smart TV (2025), 75’’ Neo QLED QN85F 4K Samsung Vision AI Smart TV (2025), 85″ Neo QLED QN70F 4K Vision AI Smart TV (2025) και άλλες είναι διαθέσιμες στο Samsung.com/gr με σημαντικό όφελος για ανεπανάληπτη εμπειρία θέασης σε αγαπημένα προγράμματα.

Έξυπνες Οικιακές Συσκευές: Αποδοτικότητα και Άνεση

Οι πασχαλινές προσφορές της Samsung επεκτείνονται και στις οικιακές συσκευές, μετατρέποντας την καθημερινότητα σε μια εμπειρία άνεσης και αποδοτικότητας. Όσοι επιλέξουν πλυντηρίο Samsung SmartThings, παίρνουν δώρο την ισχυρή σκούπα χειρός Jet 60 Turbo. Ταυτόχρονα, με την αγορά επιλεγμένων ψυγείων SmartThings | Bespoke AI, κερδίζουν επιστροφή από 7% έως 14% της αξίας τους σε πόντους Samsung Rewards.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές και τις διαθέσιμες υπηρεσίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα Samsung.com/gr.

Samsung.com/gr πρόσθετες υπηρεσίες και προνόμια:

Δωρεάν Standard Παράδοση για κινητές συσκευές, τηλεοράσεις, projectors, συσκευές ήχου, αξεσουάρ, οθόνες υπολογιστή.

για κινητές συσκευές, τηλεοράσεις, projectors, συσκευές ήχου, αξεσουάρ, οθόνες υπολογιστή. Έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα ή έως 3 άτοκες δόσεις μέσω Klarna με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα .

με πιστωτική κάρτα ή έως . Samsung Rewards πόντοι με κάθε αγορά μέσω του λογαριασμού σας Samsung account και εγγραφή στο Samsung Rewards .

πόντοι με κάθε αγορά μέσω του λογαριασμού σας Samsung account και εγγραφή στο Samsung Rewards . Δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών εγκατάστασης για τηλεοράσεις και οικιακές συσκευές.

για τηλεοράσεις και οικιακές συσκευές. Δυνατότητα αγοράς ασφαλιστικής κάλυψης Samsung Protect για ασφαλιστική κάλυψη και επέκταση εγγύησης.

για ασφαλιστική κάλυψη και επέκταση εγγύησης. Δυνατότητα Trade–Inτης παλιάς σας κινητής συσκευής (Smartphones, Tablets, Ρολόγια, Galaxy Buds, Αξεσουάρ) και αγορές χωρίς Φ.Π.Α. για επαγγελματίες.