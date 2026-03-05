Επικεφαλής Digital & Social Media της Touchpoint Strategies αναλαμβάνει η Αγγελική Ανδριανοπούλου

Η Touchpoint Strategies ανακοινώνει την τοποθέτηση της Αγγελικής Ανδριανοπούλου, ως επικεφαλής της διεύθυνσης Digital & Social Media, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της στρατηγικής και της διαρκούς επένδυσης της σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Η Αγγελική Ανδριανοπούλου είναι στέλεχος με πολυετή εμπειρία στο digital marketing, στην εξυπηρέτηση πελατών, στη στρατηγική επικοινωνία και στην διεξαγωγή εκστρατειών ψηφιακής επικοινωνίας και social media. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας έχει διαχειριστεί σύνθετα έργα για ποικίλα εταιρικά και καταναλωτικά brands. Στο παρελθόν συνεργάστηκε σε επιτελικές και συμβουλευτικές θέσεις με τις εταιρείες Ogilvy, WHY και TRIBAL.

Με MBA στο Strategic Management & Competitiveness από το ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Φιλοσοφίας και Πτυχίο Φιλοσοφικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών και εξειδίκευση στο Digital Marketing & Social Media από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Αγγελική συνδυάζει τη στρατηγική σκέψη με τη εις βάθος κατανόηση του ψηφιακού οικοσυστήματος και των σύγχρονων τάσεων της επικοινωνίας.

Η ενίσχυση της Touchpoint Strategies με στελέχη υψηλού επιπέδου, όπως η Αγγελική Ανδριανοπούλου, εντάσσεται στη στρατηγική περαιτέρω ενδυνάμωσης των ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας της εταιρείας, με έμφαση στη σύζευξη στρατηγικής σκέψης, data analytics και δημιουργικού περιεχομένου.