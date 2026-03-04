HIIF & Pharos: ο νέος επενδυτικός πυλώνας του Υπερταμείου σε υποδομές και ΤΝ

Στο νέο επενδυτικό ρόλο του Υπερταμείου, πέρα από τη διαχείριση συμμετοχών και περιουσιακών στοιχείων, εστίασε, μεταξύ άλλων, η διοίκηση του φορέα κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, παρουσιάζοντας τα δύο βασικά εργαλεία του νέου πυλώνα επενδύσεων: το Hellenic Innovation & Infrastructure Fund (HIIF) και το Pharos – The Greek AI Factory.

Όπως επισημάνθηκε, το Υπερταμείο μετατοπίζει το βάρος από την παθητική διαχείριση περιουσίας στην ενεργή χρηματοδότηση και επιτάχυνση στρατηγικών επενδύσεων, με έμφαση στις ψηφιακές και ενεργειακές υποδομές, αλλά και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το HIIF ενεργοποιείται ουσιαστικά το 2026 και σύμφωνα με τη διοίκηση του Υπερταμείου θα λειτουργήσει ως επενδυτική πλατφόρμα για έργα στρατηγικών υποδομών με μακροπρόθεσμη αξία κινητοποιώντας κεφάλαια ύψους 1 δις. ευρώ την επόμενη τριετία. Ήδη έχουν αξιολογηθεί 25 έργα, τέσσερα βρίσκονται σε εισαγωγική φάση και τρία αποτελούν ενεργές επενδυτικές ευκαιρίες, κυρίως στους τομείς των ψηφιακών και ενεργειακών υποδομών.

Η πρώτη επένδυση αναμένεται το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2026. Στόχος, όπως ανέφεραν τα στελέχη του Υπερταμείου, είναι η δημιουργία εθνικού pipeline έργων, αλλά και η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, ώστε το Ταμείο να λειτουργήσει καταλυτικά στην επιτάχυνση στρατηγικών επενδύσεων.

Παράλληλα, το 2026 σηματοδοτεί και την έναρξη λειτουργίας του Pharos – The Greek AI Factory, ο πρώτος οργανωμένος εθνικός κόμβος τεχνητής νοημοσύνης.

Το Pharos θα λειτουργήσει ως accelerator, με στόχο την υποστήριξη άνω των 50 startups ΑΙ και περίπου 100 μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα παρέχει πρόσβαση σε υπολογιστικές υποδομές, τεχνογνωσία και εξειδικευμένη καθοδήγηση, επιδιώκοντας την επιτάχυνση της εμπορικής αξιοποίησης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική για ενίσχυση της παραγωγικότητας και δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας με διεθνή προσανατολισμό, με το Υπερταμείο να τοποθετεί την τεχνολογία αιχμής στον πυρήνα του νέου αναπτυξιακού του ρόλου.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου, Γιάννη Παπαχρήστου, HIIF και Pharos συγκροτούν το νέο επενδυτικό βραχίονα του Υπερταμείου, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε ένα μοντέλο που συνδυάζει χρηματοδότηση, τεχνογνωσία και ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας των ελληνικών υποδομών και της ψηφιακής οικονομίας.