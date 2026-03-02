Δημήτρης Παπαστεργίου @ MWC26: Η Ελλάδα βρίσκεται πάντα μέσα στο κύμα της καινοτομίας

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του InfoCom κατά τη διάρκεια του MWC 2026 στη Βαρκελώνη, αναλύοντας τους στόχους της ελληνικής αποστολής. Τόνισε τη σημασία της εθνικής παρουσίας, στην οποία συμμετέχουν ενεργά το υπουργείο, ο ΣΕΚΕΕ και το σύνολο του ελληνικού οικοσυστήματος. Βασική επιδίωξη αποτελεί η ενίσχυση της εξωστρέφειας, προκειμένου να προβληθούν τα μέχρι τώρα επιτεύγματα αλλά και οι μελλοντικές δυνατότητες της χώρας στον τεχνολογικό τομέα. Σύμφωνα με τον υπουργό, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στις διεθνείς εξελίξεις, διατηρώντας μια σταθερή παρουσία στην καινοτομία και επιδιώκοντας την περαιτέρω ενίσχυση του ψηφιακού της αποτυπώματος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο πλαίσιο των ίδιων δηλώσεων, ο υπουργός αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για τα νέα συστήματα ασφαλών επικοινωνιών που αφορούν τα σώματα ασφαλείας, όπως την αστυνομία, την πυροσβεστική, το λιμενικό και το ΕΚΑΒ. Επισήμανε την ανάγκη ανάπτυξης ασύρματων υποδομών που θα λειτουργούν συνδυαστικά με τα δίκτυα πέμπτης και έκτης γενιάς για την ασφάλεια των πολιτών. Η ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών κρίνεται απαραίτητη για την υποστήριξη κρίσιμων κρατικών υποδομών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή φυσικών καταστροφών. Παράλληλα, παρατήρησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη κυριαρχεί πλέον σε κάθε πτυχή της έκθεσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσαρμογής της Ελλάδας σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει πλέον τον κλάδο των επικοινωνιών.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της επιχειρηματικότητας

Σε συζήτηση με Έλληνες δημοσιογράφους στο MWC 2026, ο Δημήτρης Παπαστεργίου ανέλυσε τη μετάβαση από το cloud στην απόλυτη κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης. Εξέφρασε τον προβληματισμό του για το κατά πόσο οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και τις επικείμενες χρηματοδοτήσεις που θα διατεθούν από την ελληνική κυβέρνηση. Για την ορθή καθοδήγηση των επιχειρήσεων, ο υπουργός ανέδειξε τον κομβικό ρόλο του προγράμματος «Φάρος», το οποίο συγκεντρώνει εταιρείες με υψηλή εξειδίκευση στον τομέα των δεδομένων. Στόχος είναι να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος και τα κονδύλια να μετασχηματίσουν πραγματικά την αγορά αντί να αναλωθούν σε απλές αγορές εξοπλισμού.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η εμπλοκή των τοπικών επιμελητηρίων και των παραγωγικών συνδέσμων θεωρείται απολύτως κρίσιμη, καθώς αυτοί οι φορείς γνωρίζουν καλύτερα τις πραγματικές ανάγκες των μελών τους. Ο υπουργός διευκρίνισε στους δημοσιογράφους ότι έχουν ήδη σταλεί οι πρώτες εφαρμογές του προγράμματος, επιδιώκοντας την άμεση παροχή υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Η κεντρική επιδίωξη του υπουργείου είναι η δημιουργία ουσιαστικών ευκαιριών μέσω της επεξεργασίας δεδομένων, ώστε οι σχετικές επενδύσεις να αφήσουν μια λειτουργική ψηφιακή παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Η εκπαίδευση των κοινωνικών εταίρων αποτελεί προτεραιότητα προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή και αποδοτική διαχείριση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων για την καινοτομία.

Τα κέντρα δεδομένων και ο νέος υπερυπολογιστής

Απαντώντας σε ερωτήματα για τις ψηφιακές υποδομές, ο κ. Παπαστεργίου προανήγγειλε την παρουσίαση μιας εκτενούς μελέτης στις 13 Μαρτίου, η οποία χαρτογραφεί τα τηλεπικοινωνιακά καλώδια, τα δίκτυα και την ενεργειακή ικανότητα της χώρας. Η Ελλάδα προβάλλεται ως το ασφαλέστερο ευρωπαϊκό έδαφος στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή για την ανάπτυξη νέων κέντρων δεδομένων, συνδέοντας την Ευρώπη με την Ασία και την Ανατολή. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επένδυση για το gigafactory στην Κοζάνη, μια σύμπραξη με τη ΔΕΗ που διασφαλίζει ενεργειακή αυτονομία και σταθερότητα, παρακάμπτοντας περίπλοκα ζητήματα τιμολόγησης και επιτρέποντας την απρόσκοπτη ανάπτυξη των εθνικών τεχνολογικών υποδομών εκτός του βασικού δικτύου της χώρας, ενισχύοντας την εθνική ανταγωνιστικότητα.

Αναφορικά με τον εθνικό υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου προβλέπει την έναρξη των δοκιμαστικών λειτουργιών στις αρχές του προσεχούς καλοκαιριού. Παρά τις καταγεγραμμένες ανατιμήσεις στον τεχνολογικό εξοπλισμό διεθνώς, ο υπουργός διαβεβαίωσε τους δημοσιογράφους ότι ο διαγωνισμός εξελίσσεται απολύτως ομαλά και δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα προϋπολογισμού για το έργο. Μέχρι την οριστική ενεργοποίηση του νέου συστήματος, οι αυξημένες απαιτήσεις θα εξυπηρετούνται προσωρινά από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου και εν συνεχεία από τις υποδομές της Κοζάνης, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη κάλυψη των αναγκών της χώρας στον κρίσιμο τομέα της προηγμένης επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης σε εθνικό επίπεδο.

Ασφάλεια επικοινωνιών και ρυθμίσεις κοινωνικών δικτύων

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα που βρίσκονται σε διαβούλευση είναι η δημιουργία ενός εξελιγμένου δικτύου τηλεπικοινωνιών για τα σώματα ασφαλείας, προϋπολογισμού σχεδόν 100 εκατομμυρίων ευρώ. Η καινοτομία του έργου εντοπίζεται στη ρήτρα για συνεχή ενσωμάτωση τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του, ώστε το κράτος να μην εγκλωβίζεται σε παρωχημένες λύσεις. Επιπλέον, το υπουργείο προωθεί την ανάπτυξη δορυφορικών επικοινωνιών ως εναλλακτικό δίκτυο κορμού για περιπτώσεις όπου τα επίγεια δίκτυα αδυνατούν να προσφέρουν κάλυψη. Η στρατηγική περιλαμβάνει την εκτόξευση δεκατριών νανοδορυφόρων και την αναζήτηση τεχνολογιών διπλής χρήσης σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την προστασία των εθνικών συμφερόντων.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας ενημέρωσης, ο υπουργός ρωτήθηκε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου, επισημαίνοντας τις πολυετείς καθυστερήσεις του έργου «Σύζευξις» στο παρελθόν. Ήδη σχεδιάζεται η επόμενη γενιά του προγράμματος, η οποία θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα, ενσωματώνοντας όλους τους φορείς κάτω από μια ενιαία ομπρέλα κυβερνοασφάλειας. Τέλος, αναφορικά με τον περιορισμό της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, αναγνώρισε τη σοβαρότητα του ζητήματος και τις απαιτήσεις των γονέων. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες απαιτούν προσοχή και πρέπει να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο, συντονισμένο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για να είναι αποτελεσματικές και εφαρμόσιμες στην πράξη από όλα τα κράτη μέλη.

Δημοσιογραφική αποστολή στην Βαρκελώνη: Δημήτρης Σκιάννης, Πέτρος Κυπραίος, Γιώργος Γρίβας. Επιμέλεια κειμένου: Χρήστος Κοτσακάς