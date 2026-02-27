ΟΤΕ: στόχοι και επενδύσεις για το 2026

Με επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης της λειτουργικής του κερδοφορίας εισέρχεται στο 2026 ο ΟΤΕ, θέτοντας ως στόχο ενίσχυση του EBITDA περίπου 3%, μετά από μια χρήση κατά την οποία, σύμφωνα με τη διοίκηση, επιτεύχθηκαν οι επιχειρησιακοί και χρηματοοικονομικοί στόχοι του Ομίλου.

Κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του 2025, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Κώστας Νεμπής, ανέφερε ότι η επίδοση του 2025 επιβεβαιώνει πως ο Όμιλος έχει χτίσει σε «γερά θεμέλια», με αύξηση τόσο των εσόδων όσο και του EBITDA, στηριζόμενος στις επιδόσεις της σταθερής, της κινητής και του ICT, αλλά και στη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Στον τομέα της λιανικής σταθερής, η διοίκηση επισήμανε ότι αντιστράφηκε η πτωτική τάση των προηγούμενων ετών, με τον ΟΤΕ να επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης μετά από τέσσερα χρόνια. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην ταχεία επέκταση του δικτύου οπτικών ινών (FTTH), στο ρεκόρ νέων συνδέσεων οπτικής ίνας, στη διατηρούμενη υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες υψηλής συνδεσιμότητας, καθώς και στις επιδόσεις της συνδρομητικής τηλεόρασης.

Στην κινητή τηλεφωνία, ο Όμιλος κατέγραψε ρεκόρ καθαρών προσθηκών συμβολαίου, εδραιώνοντας –όπως σημειώθηκε– την ηγετική του θέση στην αγορά, με αιχμή την ποιότητα του δικτύου. Παράλληλα, στον τομέα ICT καταγράφηκε διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης, ενώ ενισχύθηκε και η διεθνής παρουσία του Ομίλου, στο πλαίσιο της στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και οργανισμών.

Απαντώντας σε ερώτηση για την είσοδο της ΔΕΗ στην αγορά σταθερού internet, ο κ. Νεμπής ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν διαπιστώνεται επίδραση στα μεγέθη του ΟΤΕ. Αναφερόμενος στον κλάδο ICT, σημείωσε ότι, παρά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Όμιλος παραμένει ισχυρά τοποθετημένος, στρέφοντας το βάρος του και στον ιδιωτικό τομέα, όπου εντείνεται το ενδιαφέρον για έργα ψηφιοποίησης.

Για το 2026, οι επενδύσεις (CAPEX) αναμένεται να κινηθούν κοντά στα 600 εκατ. ευρώ, με έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου FTTH και στην κάλυψη του 5G Stand Alone.

Για το ίδιο έτος, ο Όμιλος εκτιμά ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους περίπου 750 εκατ. ευρώ, με την παραδοχή ότι η διαδικασία δημοπράτησης για τη χορήγηση φάσματος θα πραγματοποιηθεί εντός του 2027. Εξαιρουμένης της επίδρασης θετικών έκτακτων φορολογικών παραγόντων, κυρίως από την αποεπένδυση δραστηριοτήτων στη Ρουμανία, οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να διαμορφωθούν στο εύρος των 570–580 εκατ. ευρώ.

Στο μέτωπο της αμοιβής μετόχων, για το 2026 προτείνεται συνολική διανομή 532 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 355 εκατ. ευρώ αφορούν μέρισμα (0,8777 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 21,6% σε ετήσια βάση) και 177 εκατ. ευρώ πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών. Το προτεινόμενο μέρισμα τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και προγραμματίζεται να καταβληθεί στις 7 Ιουλίου 2026. Παράλληλα, η πολιτική αμοιβών αλλάζει και συνδέεται πλέον με τις ελεύθερες ταμειακές ροές της προηγούμενης χρήσης, με στόχο τη διανομή του 70% έως 100% αυτών, μέσω συνδυασμού μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, το 2025 τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 3,9%, στα 3,46 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ενισχύθηκαν κατά 17,8%, στα 726 εκατ. ευρώ. Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξήθηκε κατά 2%, στα 1,37 δισ. ευρώ, με το EBIT να ενισχύεται κατά 4,6%, στα 821 εκατ. ευρώ. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις ανήλθαν σε 542,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,9%, παρά την αύξηση των επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 1,808 ευρώ, αυξημένα κατά 20,7%, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 553 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA στο 0,4x.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι συνδρομητές FTTH στο τέλος του 2025 ανήλθαν σε 567 χιλ., αυξημένοι κατά 43,7% σε ετήσια βάση, με 58 χιλ. νέες συνδέσεις στο δ’ τρίμηνο, ενώ το FTTH αντιπροσωπεύει πλέον το 24% των ευρυζωνικών συνδέσεων του ΟΤΕ. Στην κινητή τηλεφωνία, η βάση συνδρομητών συμβολαίου έφτασε τα 3,1 εκατ., αυξημένη κατά 7,2%, ενώ οι συνδρομητές τηλεόρασης αυξήθηκαν κατά 7,1%, στις 777 χιλ. Η υπηρεσία Fixed Wireless Access (FWA) αριθμεί πλέον 65 χιλ. συνδρομητές, σύμφωνα με όσα είπε στους αναλυτές χθες η διοίκηση (55 χιλ. στο τέλος του 2025).

Σε στρατηγικό επίπεδο, ο κ. Νεμπής τόνισε ότι, καθώς ο Όμιλος εισέρχεται στο 2026, παραμένει προσηλωμένος στο όραμα «OTE 2030», με αιχμή την επιτάχυνση της ανάπτυξης, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και τη διατήρηση της ηγετικής θέσης στα δίκτυα Gigabit, στο πλαίσιο της φιλοδοξίας για ανάδειξη του ΟΤΕ σε κορυφαίο ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ευρώπη.