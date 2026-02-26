MWC 2026 και η Γεωπολιτική της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το Mobile World Congress έχει προ πολλού ξεπεράσει τον χαρακτήρα ενός εμβληματικού αλλά στενά τεχνολογικού συνεδρίου. Η διοργάνωση του 2026 δομείται γύρω από το αφήγημα της «The IQ Era», μιας περιόδου κατά την οποία η νοημοσύνη δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ακαδημαϊκή έννοια, αλλά ενσωματώνεται στον πυρήνα των επιχειρηματικών αποφάσεων, της δημόσιας πολιτικής και του τρόπου με τον οποίο οργανώνονται οι σύγχρονες κοινωνίες.

Η ουσία, ωστόσο, δεν εξαντλείται στους τίτλους των θεματικών ενοτήτων. Εκείνο που αναδεικνύεται είναι μια βαθύτερη μετατόπιση της διεθνούς συζήτησης. Όταν το ενδιαφέρον μεταφέρεται από την ταχύτητα μιας εφαρμογής στο ποιος ελέγχει τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, με ποιους όρους προστατεύονται οι κρίσιμες υποδομές, ποιο πλαίσιο διέπει τη χρήση και την αξιοποίηση των δεδομένων και ποια είναι η ενεργειακή βάση της ψηφιακής ανάπτυξης, τότε γίνεται σαφές ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν κλαδικό διάλογο, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη τοποθετούνται σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Σε αυτό το σημείο το MWC λειτουργεί ως χώρος όπου η καινοτομία συναντά τη στρατηγική.

Η συζήτηση γύρω από τη λεγόμενη «Sovereign AI» δεν περιορίζεται σε αλγοριθμικές εξελίξεις, αλλά επεκτείνεται κυρίως στον έλεγχο και στη δυνατότητα χάραξης πολιτικής. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος αναπτύσσει τα συστήματα, αλλά ποιος διαθέτει τις υποδομές, ποιος καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους και ποιος έχει τη θεσμική και επάρκεια και την οικονομική βάση να στηρίξει την οικονομία του όταν οι διεθνείς ισορροπίες δοκιμάζονται. Σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν λειτουργεί απομονωμένα, αλλά συνδέεται με τις βασικές δομές που στηρίζουν την παραγωγή, την ενέργεια, τα δεδομένα και τη λειτουργία των δικτύων, πρόκειται για πεδία που καθορίζουν την πραγματική ανθεκτικότητα μιας οικονομίας και τη δυνατότητά της να επηρεάζει τις εξελίξεις αντί να παρασύρεται από αυτές.

Την ίδια στιγμή, η διαρκώς βαθύτερη αλληλεξάρτηση δικτύων, υπολογιστικής ισχύος και αυτοματοποιημένων συστημάτων μεταβάλλει τη δομή της παραγωγής και των υπηρεσιών. Οι συζητήσεις για ανθεκτικά δίκτυα, για ψηφιακή ταυτότητα, για έξυπνες πόλεις και για την επόμενη γενιά επικοινωνιών δεν αφορούν απλώς τεχνικές προδιαγραφές, αλλά αγγίζουν τη λειτουργία του κράτους, τη συνέχεια των επιχειρήσεων και τη σταθερότητα της οικονομίας. Υπό αυτή την έννοια, η ψηφιακή υποδομή δεν αποτελεί απλώς εργαλείο ανάπτυξης, αλλά βασικό στοιχείο της εθνικής λειτουργίας.

Σε αυτό το περιβάλλον, η συνάντηση πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κέντρων αποφάσεων αποκτά ουσιαστικό χαρακτήρα, καθώς αποτυπώνει μια πραγματικότητα όπου οι αποφάσεις για τις υποδομές, το ρυθμιστικό πλαίσιο και την κατεύθυνση των επενδύσεων διαμορφώνονται σε ένα ενιαίο πεδίο, στο οποίο πολιτική και επιχειρηματική στρατηγική αλληλοεπηρεάζονται. Το MWC έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς τόπους αυτής της σύγκλισης.

Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, η ελληνική παρουσία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλή συμμετοχή σε μια διεθνή διοργάνωση, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής τοποθέτησης. Η γεωγραφική θέση της χώρας, ο≈ ρόλος της στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής και η ενίσχυση των ψηφιακών της δυνατοτήτων συνδέονται με τον τρόπο που η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη, οι υποδομές δεδομένων και η κυβερνοασφάλεια επηρεάζουν την ελκυστικότητα της οικονομίας και τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαμόρφωση κανόνων, καθίσταται αναγκαία μια συνεκτική εθνική κατεύθυνση και όχι αποσπασματικές πρωτοβουλίες.

Το MWC λειτουργεί, τελικά, ως σημείο αναφοράς μιας ευρύτερης συζήτησης για το ποιοι και με ποιους όρους διαμορφώνουν την επόμενη ψηφιακή φάση σε ένα περιβάλλον όπου οι διεθνείς ισορροπίες μεταβάλλονται και οι ψηφιακές υποδομές επηρεάζουν άμεσα την οικονομική ανθεκτικότητα και την πολιτική σταθερότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η συμμετοχή δεν αφορά την προβολή αλλά τη συνειδητή τοποθέτηση, και η Ελλάδα καλείται να κινηθεί με στρατηγική συνέπεια και καθαρή στόχευση.

Γράφει ο Νώντας Συρράκος, Σύμβουλος Στρατηγικής Επικοινωνίας