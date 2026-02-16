Vodafone Career Fairs: νέα πρωτοβουλία που συνδέει ταλέντα με τον κόσμο της τεχνολογίας

Η Vodafone, o No1 Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα, διοργανώνει πρώτη στην ελληνική αγορά τα Vodafone Career Fairs, το νέο θεσμό που φέρνει σε ουσιαστική επαφή υποψηφίους και επαγγελματίες με εκπροσώπους της εταιρείας, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες εξέλιξης που προσφέρει η Vodafone στον συνεχώς αναπτυσσόμενο κλάδο της τεχνολογίας.

Σε ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, η Vodafone επενδύει σταθερά στους ανθρώπους της και δημιουργεί νέους τρόπους επικοινωνίας με την αγορά εργασίας, διατηρώντας μια διαπροσωπική επαφή με υποψηφίους που επιθυμούν να εξελιχθούν σε έναν κορυφαίο οργανισμό τεχνολογίας. Τα Vodafone Career Fairs αποτελούν έναν σύγχρονο και διαδραστικό χώρο γνωριμίας με τον κόσμο της Vodafone, δίνοντας τη δυνατότητα σε επαγγελματίες από διαφορετικά πεδία να έρθουν σε άμεση επαφή με τις ομάδες της εταιρείας, να ενημερωθούν για την κουλτούρα που ξεχωρίζει και να εξερευνήσουν διαθέσιμες προοπτικές καριέρας.

Τα career fairs πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση και εστιάζουν σε διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, όπως Information Technology & AI, Network, Corporate Functions, Vodafone Business, Early Careers Opportunities και Frontline.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Vodafone ως εργοδότη αναφοράς στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη σταθερή δέσμευσή της στην ανάπτυξη ταλέντων και στην αριστεία των πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Το 2026 η Vodafone κατέκτησε την 1η θέση στη Ελλάδα ως κορυφαίος εργοδότης για τρίτη συνεχή χρονιά, ενώ για όγδοη χρονιά έλαβε την πιστοποίηση Top Employer από το Top Employers Institute, μέσα από μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση που καλύπτει το σύνολο της στρατηγικής της, από τη συμπερίληψη και την ευεξία των εργαζομένων έως την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση των ανθρώπων της.

Με στόχο να συνδέει όλους τους ανθρώπους σε ένα καλύτερο μέλλον, ξεκινώντας από τους δικούς της, η Vodafone ανοίγει νέους διαύλους επικοινωνίας με άτομα που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της καριέρας τους, προσκαλώντας τους να γνωρίσουν από κοντά τις αξίες, τις ομάδες και τις ευκαιρίες ενός οργανισμού που βρίσκεται στην κορυφή της αγοράς.