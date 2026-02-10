Ταχυδρομικές υπηρεσίες: απόφαση για το μέγιστο ύψος κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης χρηστών

Νέα απόφαση εξέδωσε η ΕΕΤΤ με την οποία καθορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται αποζημίωση λόγω πλημμελούς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (π.χ. ολική ή μερική απώλεια/καταστροφή/κλοπή αντικειμένου, καθυστερημένη επίδοση).

Βασικά σημεία αποτελούν τα εξής:

Στην απόφαση προβλέπονται πλέον διαφορετικές περιπτώσεις αποζημίωσης για ταχυμεταφορές και παραδοσιακό ταχυδρομείο. Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων περιπτώσεων.

Α. Παραδοσιακό ταχυδρομείο ΕΛΤΑ και λοιποί πάροχοι με Ειδική Άδεια. Το ύψος της αποζημίωσης διαμορφώνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (Universal Postal Union-UPU). Απώλεια, ολική κλοπή/καταστροφή Αποζημίωση Συστημένος φάκελος εσωτερικού 36 ευρώ Συστημένος φάκελος εξωτερικού 30 SDR* Απλό δέμα εσωτερικού Βάσει πραγματικής αξίας περιεχομένου. Ανώτατο όριο: 235 ευρώ. Απλό δέμα εξωτερικού 40 SDR*, πλέον 4,5 SDR ανά κιλό βάρους και επιστροφή ταχυδρομικού τέλους. Φάκελος/Δέμα με δηλωμένη αξία/ασφαλισμένο Ίση με τη δηλωμένη αξία και επιστροφή ταχυδρομικού τέλους. Μερική απώλεια/κλοπή/καταστροφή Αποζημίωση Φάκελος/Δέμα Ίση με την πραγματική αξία της απώλειας/κλοπής/καταστροφής. Έως του ποσού αποζημίωσης για απώλεια ή ολική κλοπή/καταστροφή. * Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (Special Drawing Rights-SDR): Συναλλαγματική ισοτιμία. Όπως ισχύει κατά την ημερομηνία αποδοχής του αιτήματος από τον πάροχο. Δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Β. Ταχυμεταφορές Πάροχοι με Γενική Άδεια. Απώλεια, ολική κλοπή/καταστροφή Αποζημίωση Φάκελος εσωτερικού Ίση με το δεκαπλάσιο (10x) ταχυδρομικό τέλος και επιστροφή ταχυδρομικού τέλους. Φάκελος εξωτερικού Ίση με το πενταπλάσιο (5x) ταχυδρομικό τέλος και επιστροφή ταχυδρομικού τέλους. Δέμα εσωτερικού Ίση με το οκταπλάσιο (8x) ταχυδρομικό τέλος* και επιστροφή ταχυδρομικού τέλους. Δέμα εξωτερικού Ίση με το τετραπλάσιο (4x) ταχυδρομικό τέλος* και επιστροφή ταχυδρομικού τέλους. Φάκελος/Δέμα με δηλωμένη αξία/ασφαλισμένο Ίση με τη δηλωμένη αξία και επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους. Μερική απώλεια/κλοπή/καταστροφή Αποζημίωση Φάκελος/Δέμα Ίση με την πραγματική αξία της απώλειας/κλοπής/καταστροφής. Έως του ποσού αποζημίωσης για απώλεια ή ολική κλοπή/καταστροφή. Φάκελος/Δέμα με δηλωμένη αξία/ασφαλισμένο Ίση με την πραγματική αξία της απώλειας/κλοπής/καταστροφής. Έως του ποσού της δηλωμένης/ασφαλισμένης αξίας. Καθυστέρηση επίδοσης Αποζημίωση Φάκελος/Δέμα Δύο ταχυδρομικά τέλη για 3 ημέρες καθυστέρησης και περαιτέρω κλιμάκωση αναλόγως του αριθμού εργάσιμων ημερών (έως 15). Καθυστέρηση πέραν των 15 ημερών τεκμαίρεται ως απώλεια. * Η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την πραγματική αξία αγοράς/αντικατάστασης του αντικειμένου.

Οι χρήστες (ιδιώτες/επιχειρήσεις) δικαιούνται αποζημίωσης, εφόσον υποβάλλουν έγγραφο αίτημα στον πάροχο εντός εξαμήνου από την αποστολή του αντικειμένου. Δικαιούχοι θεωρούνται οι χρήστες που έχουν συμβληθεί με τον πάροχο και έχουν καταβάλει το ταχυδρομικό τέλος. Εφόσον παραιτηθούν του δικαιώματος, το ποσό καταβάλλεται στον αποστολέα/παραλήπτη που θα ορίσουν, υπό την προϋπόθεση ότι ο πάροχος έχει ενημερωθεί σχετικά. Η αποζημίωση καταβάλλεται το αργότερο έως 20 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης καταβολής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των παρόχων, προβλέπονται κυρώσεις.

Δικαίωμα αποζημίωσης δεν προβλέπεται για απλή αλληλογραφία η οποία αποστέλλεται μέσω παραδοσιακού ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση που το ταχυδρομικό αντικείμενο εναποτεθεί σε διαφορετικό σημείο (π.χ. αυτοματοποιημένη θυρίδα, ταχυδρομικό κατάστημα) από εκείνο που έχει συμφωνηθεί, χωρίς αποδεδειγμένη συναίνεση του χρήστη, καταβάλλεται αποζημίωση διπλάσια του ταχυδρομικού τέλους.

Οι ειδικές συμβάσεις, δηλαδή εκείνες που συνάπτονται μεταξύ παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών και χρηστών με διαφορετικούς όρους από εκείνους της ατομικής σύμβασης, του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Χρήστη-Καταναλωτή και του τιμοκαταλόγου, εξαιρούνται από τις προβλέψεις της απόφασης και υπερισχύουν οι όροι τους. Ωστόσο, στις ειδικές συμβάσεις πρέπει να προβλέπεται αποζημίωση, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ως προς το ύψος της από εκείνη που ορίζεται στην απόφαση της ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, ισχύει η απόφαση.

Θέματα όπως εκτελωνισμοί, αντικαταβολές, αθέμιτος ανταγωνισμός δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ και συνεπώς, δεν αποτελούν αντικείμενο της απόφασης.

Επισημαίνεται ότι η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ 6 μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παράλληλα, θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ.

