Με λύσεις υπερταχείας ασύρματης πρόσβασης και AI στο MWC 2026 η Intracom Telecom

Η Intracom Telecom, κορυφαίος κατασκευαστής δικτυακών υποδομών στην Ελλάδα και διεθνής πάροχος τεχνολογικών συστημάτων και λύσεων, παρουσιάζει τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές της λύσεις στον τομέα της ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης και των δικτύων 5G στο παγκόσμιο συνέδριο τηλεπικοινωνίων MWC Barcelona, που θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 5 Μαρτίου στο εκθεσιακό κέντρο Fira Gran Via, στη Βαρκελώνη.

Στο περίπτερο της Intracom Telecom, 7B44, Hall 7, η εταιρεία θα παρουσιάσει τη νέα πλατφόρμα Fixed Wireless Access (FWA) πολλαπλών gigabit, η οποία αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και απευθύνεται τόσο σε οικιακούς χρήστες όσο και σε κτίρια πολλαπλών κατοικιών (MDUs). Η λύση προσφέρει επιδόσεις αντίστοιχες της οπτικής ίνας, με ταχύτητες έως 2,5 Gbps και κάλυψη που ξεπερνά τα 13 χιλιόμετρα, επιτρέποντας στους παρόχους να αναπτύσσουν δίκτυα υψηλής ποιότητας με ταχύτερους ρυθμούς και χαμηλότερο κόστος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο χαρτοφυλάκιο λύσεων 5G backhaul, το οποίο περιλαμβάνει συστήματα μικροκυματικής μετάδοσης πολλαπλών gigabit, συνδέσεις E-Band υπερ-μεγάλων αποστάσεων με δυνατότητα μετάδοσης έως και 40 Gbps, καθώς και προηγμένες κεραίες με τεχνολογία Intelligent Beam Tracking, που βελτιώνουν τη σταθερότητα των συνδέσεων και τη φασματική αποδοτικότητα. Οι λύσεις αυτές στοχεύουν στη δημιουργία πιο ανθεκτικών και αποδοτικών δικτύων, ικανών να υποστηρίξουν το 5G+ και τις αυξανόμενες ανάγκες των ψηφιακών υπηρεσιών.

Παράλληλα, η εταιρεία θα παρουσιάσει την πλατφόρμα της με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, η οποία υποστηρίζει την αυτοματοποίηση λειτουργιών, την προληπτική παρακολούθηση, την ταχύτερη αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων και τον πιο αποδοτικό σχεδιασμό δικτύου, συμβάλλοντας στη μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους.

Όπως δήλωσε ο κ. Αλέξανδρος Ταρνάρης, Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου Intracom Telecom, «το MWC αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς για την παρουσίαση των τεχνολογικών μας εξελίξεων στην ασύρματη πρόσβαση, τη μικροκυματική μετάδοση και τις πλατφόρμες λογισμικού. Η Intracom Telecom συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στην Έρευνα και Ανάπτυξη, αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις στα ιδιόκτητα εργαστήριά της, με στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης πελατών και αγορών σε διεθνές επίπεδο».