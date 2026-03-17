Η Huawei αποσπά οκτώ βραβεία GLOMO στο MWC Barcelona 2026

Η Huawei απέσπασε οκτώ βραβεία Global Mobile (GLOMO) Awards στο MWC Barcelona 2026, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τον τηλεπικοινωνιακό κλάδο. Τα βραβεία GLOMO, που απονέμονται από τo Groupe Spéciale Mobile Association (GSMA), συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες διακρίσεις του κλάδου και αναγνωρίζουν κορυφαίες τεχνολογικές καινοτομίες, υπηρεσίες και συνεργασίες που συμβάλλουν στην εξέλιξη της παγκόσμιας αγοράς.

Μεταξύ άλλων, η Huawei διακρίθηκε για λύσεις που αφορούν την υποδομή δικτύων κινητής τηλεφωνίας, δίκτυα που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογίες δορυφορικής συνδεσιμότητας, καθώς και ψηφιακές υπηρεσίες που βελτιώνουν την εμπειρία των χρηστών και συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στις παρακάτω κατηγορίες:

Best Mobile Network Infrastructure : για την καινοτόμο υποδομή δικτύου κινητής τηλεφωνίας της Huawei που υποστηρίζει την εξέλιξη προς το 5G-Advanced με υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Best AI – Powered Network Solution : για τη λύση "AI+Network" που αναπτύχθηκε με την China Mobile για την αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Best Non – Terrestrial Network Solution : για την τεχνολογία που επιτρέπει την άμεση σύνδεση κινητών τηλεφώνων με δορυφόρους, επεκτείνοντας την κάλυψη κινητής επικοινωνίας πέρα από τα επίγεια δίκτυα.

Best Mobile Operator Service for Connected Consumers : η διάκριση αφορά τη συνεργασία Telkomsel και Huawei για την παροχή εγγυημένης εμπειρίας χρήστη και νέων μοντέλων αξιοποίησης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Best Mobile Innovation for Connected Health and Wellbeing : για το AI Health Assistant που χρησιμοποιεί το 5G για να παρέχει έξυπνες υπηρεσίες υγείας μέσω τηλεφωνικών κλήσεων.

Best FinTech & Digital Commerce Innovation : για την πλατφόρμα επενδύσεων Ziidi στην Κένυα, η οποία ενισχύει τη χρηματοοικονομική ένταξη μέσω ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κινητής.

Best Use of Mobile for Accessibility & Inclusion : για τη χρήση κινητής τεχνολογίας και AI για την παροχή προσβάσιμων υπηρεσιών υγείας σε περισσότερους πολίτες.

Best Mobile Innovation for Enhancing the Lives of Children and Young People: για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Qingjiao Plan που αξιοποιεί 5G και cloud τεχνολογίες για τη σύνδεση σχολείων και τη βελτίωση της εκπαίδευσης σε αγροτικές περιοχές. Μέχρι σήμερα, το έργο έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 600 δασκάλους αγροτικών περιοχών ωφελώντας πάνω από 5.000 μαθητές.

Οι διακρίσεις αυτές αναδεικνύουν τη συνεχή επένδυση της Huawei στην καινοτομία και τη συνεργασία με παρόχους και εταίρους για την ανάπτυξη προηγμένων λύσεων συνδεσιμότητας και ψηφιακών υπηρεσιών.

Το MWC Barcelona 2026 πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 5 Μαρτίου στη Βαρκελώνη, συγκεντρώνοντας κορυφαίες εταιρείες και ηγέτες της βιομηχανίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από όλο τον κόσμο.