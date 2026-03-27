Η Supervoice παρουσιάζει πλατφόρμα επικοινωνίας με ενσωματωμένο AI!

Η Supervoice παρουσίασε πρόσφατα το AI-Driven Business Communications Operating System (AiOS) στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης MWC Barcelona 2026. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα αποτελεί ένα λειτουργικό σύστημα επιχειρησιακών επικοινωνιών που ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη απευθείας στον πυρήνα της υποδομής επικοινωνίας. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές λύσεις cloud PBX ή τα πρόσθετα εργαλεία AI, το σύστημα AiOS επιδιώκει τον μετασχηματισμό των φωνητικών αλληλεπιδράσεων σε δομημένη επιχειρηματική πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο. Η προσέγγιση αυτή τοποθετεί την τεχνητή νοημοσύνη ως βασικό συστατικό του λειτουργικού επιπέδου των επικοινωνιών και όχι ως προαιρετική παροχή.
Η αρχιτεκτονική του συστήματος επιτρέπει την ενσωμάτωση της ευφυΐας σε επίπεδο συστήματος, προσφέροντας μια ενοποιημένη εμπειρία χρήσης για τις επιχειρήσεις. Η Supervoice επισημαίνει ότι το AiOS δεν λειτουργεί ως απλό συμπλήρωμα υπαρχόντων δικτύων, αλλά ως μια αυτόνομη βάση που υποστηρίζει το σύνολο των επικοινωνιακών ροών. Με αυτόν τον τρόπο, οι φωνητικές κλήσεις και οι συσκέψεις παύουν να αποτελούν απλά μέσα επικοινωνίας και μετατρέπονται σε πηγές δεδομένων που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα για την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Η τεχνολογία αυτή στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών μέσω της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας της πληροφορίας.
Λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυση δεδομένων κλήσεων
Το λειτουργικό σύστημα AiOS περιλαμβάνει μια σειρά από ενσωματωμένες δυνατότητες που βασίζονται στην τεχνολογία AI. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι αυτόματες περιλήψεις κλήσεων και συναντήσεων (AI summaries), η απομαγνητοφώνηση σε πραγματικό χρόνο (real-time transcription) και η ανάλυση συναισθήματος (sentiment analysis). Παράλληλα, η πλατφόρμα υποστηρίζει τη λειτουργία predictive call routing και το conversational intelligence, παρέχοντας προηγμένα αναλυτικά στοιχεία κλήσεων (advanced call analytics). Η αρχιτεκτονική του συστήματος επιτρέπει την άμεση επεξεργασία των δεδομένων, προσφέροντας στις επιχειρήσεις εργαλεία που διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων μέσω της αυτοματοποιημένης ανάλυσης των συνομιλιών.
Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των system integrators και των κέντρων κλήσεων. Η Supervoice στοχεύει στην παροχή δυνατοτήτων επιπέδου μεγάλων οργανισμών χωρίς τις απαιτήσεις υψηλής πολυπλοκότητας που συνήθως συνοδεύουν τέτοιες υλοποιήσεις. Η λύση αυτή επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη υπηρεσία επικοινωνιών που είναι εύκολα διαχειρίσιμη και οικονομικά επεκτάσιμη. Με την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στο βασικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης χωρίς την ανάγκη για εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού ή πρόσθετες επενδύσεις σε λογισμικό.
Ενιαίο οικοσύστημα υποδομών και ασφάλεια δεδομένων επικοινωνίας
Το οικοσύστημα του AiOS συνδυάζει υλικό (hardware), λογισμικό (software) και υποδομές cloud σε μια ενιαία λύση. Η εταιρεία παρέχει υποστήριξη 24/7/365, διασφαλίζοντας τη συνεχή λειτουργία των κρίσιμων επικοινωνιακών δικτύων για τους πελάτες της. Η ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση επιτρέπει στους συνεργάτες της εταιρείας να αναπτύσσουν ευέλικτα μοντέλα υλοποίησης που προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε κλάδου. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνεται και στον τομέα της ασφάλειας, με ενσωματωμένες λειτουργίες για την ανίχνευση ανεπιθύμητων κλήσεων (spam detection) και την προστασία από τηλεφωνικές απάτες (fraud protection), διασφαλίζοντας ένα προστατευμένο περιβάλλον επικοινωνίας.
Η παρουσίαση στη Βαρκελώνη ανέδειξε τη μετάβαση από τα παραδοσιακά τηλεφωνικά κέντρα σε ευφυή λειτουργικά συστήματα επικοινωνίας. Η Supervoice τοποθετεί την υποδομή φωνής ως ένα στρατηγικό επίπεδο επιχειρηματικής ευφυΐας, το οποίο προσφέρει μετρήσιμα λειτουργικά πλεονεκτήματα στην καθημερινή δραστηριότητα. Η δυνατότητα κλιμάκωσης του συστήματος διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς περιορισμούς από την τεχνολογική τους υποδομή. Μέσω της επίδειξης των δυνατοτήτων του AiOS στο MWC 2026, η εταιρεία επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να ηγηθεί του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, προσφέροντας εργαλεία που συνδυάζουν την ευκολία χρήσης με την τεχνολογική υπεροχή.