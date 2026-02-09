ΕΕΤΤ 360: νέο διαδικτυακό εργαλείο σύγκρισης τιμών τηλεπικοινωνιακών προγραμμάτων και ταχυδρομικών υπηρεσιών

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) θέτει σε λειτουργία τη νέα διαδικτυακή εφαρμογή ΕΕΤΤ 360o, ένα καινοτόμο εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν εύκολα και γρήγορα τις τιμές των εμπορικά διαθέσιμων προγραμμάτων internet, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας που προσφέρονται από τους μεγαλύτερους παρόχους στην Ελλάδα καθώς και τις τιμές για την αποστολή ταχυδρομικών δεμάτων και εγγράφων.

Μέσω της εφαρμογής ΕΕΤΤ 360°, οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους, με απλό και ξεκάθαρο τρόπο, βάσει παραμέτρων όπως η ταχύτητα σύνδεσης, ο προσφερόμενος όγκος δεδομένων, το μηνιαίο κόστος και άλλα χαρακτηριστικά. Με βάση τις επιλογές των παραμέτρων από τον χρήστη, εμφανίζονται κατά σειρά προτεραιότητας τα οικονομικότερα διαθέσιμα εμπορικά προγράμματα της ελληνικής αγοράς, τα οποία πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα μετάβασης στην επίσημη ιστοσελίδα κάθε παρόχου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκάστοτε πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή δεν περιλαμβάνει ειδικές προσφορές ή προγράμματα για συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην εφαρμογή αντλούνται από τους επίσημους ιστότοπους των παρόχων και έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα με στόχο τη διευκόλυνση της σύγκρισης των διαθέσιμων εμπορικών προγραμμάτων. Οι καταναλωτές καλούνται να επιβεβαιώνουν τυχόν λεπτομέρειες, όρους ή περιορισμούς απευθείας με τον πάροχο.

Παράλληλα, για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, η εφαρμογή παραπέμπει στο ευρωπαϊκό εργαλείο «Parcel Delivery in the EU», όπου οι χρήστες μπορούν να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές αποστολής δεμάτων και εγγράφων στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τη χρήση του νέου εργαλείου EETT 360o, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ.