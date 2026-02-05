Η Cisco παρουσιάζει το Cisco 360 Partner Program

Η Cisco ανακοίνωσε την επίσημη έναρξη του Cisco 360 Partner Program, ενός επανασχεδιασμένου προγράμματος συνεργατών που θέτει στο επίκεντρο την ταχύτερη επίτευξη ουσιαστικών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων μέσα από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για τους πελάτες, αξιοποιώντας τη δύναμη, του οικοσυστήματος της Cisco.

Το νέο πρόγραμμα αποτελεί το αποτέλεσμα δεκαπέντε μηνών στενής συνεργασίας και συνδιαμόρφωσης με συνεργάτες διεθνώς και σηματοδοτεί τη στρατηγική εξέλιξη της Cisco προς ένα μοντέλο συνεργασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ξεκάθαρο προσανατολισμό στα επιχειρησιακά αποτελέσματα, στην εξειδίκευση και στην ετοιμότητα των οργανισμών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εποχής της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το Cisco 360 Partner Program απευθύνεται σε integrators, developers, advisors, παρόχους managed services, και διανομείς, παρέχοντάς τους τα κατάλληλα εργαλεία και κίνητρα ώστε να υποστηρίζουν κρίσιμες ανάγκες των επιχειρήσεων, όπως τα AI–ready data centers, οι χώροι εργασίας του μέλλοντος και η ψηφιακή ανθεκτικότητα.

Ένα σαφές και αξιόπιστο πλαίσιο συνεργασίας

Κεντρικός στόχος του Cisco 360 Partner Program είναι η δημιουργία σαφήνειας των δυνατών σημείων των συνεργατών στους πελάτες και η δυνατότητα διαφοροποίησης των συνεργατών μέσα στο πρόγραμμα. Οι νέες διαβαθμίσεις συνεργατών, Registered, Portfolio και Preferred Portfolio Cisco Partners, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν εύκολα συνεργάτες με αποδεδειγμένη εμπορική και τεχνική επάρκεια, ώριμες πρακτικές συνεργασίας και δυνατότητα υλοποίησης ολοκληρωμένων λύσεων σε όλο το φάσμα. Παράλληλα, μέσω του ανανεωμένου Cisco Partner Locator Tool, οι πελάτες μπορούν να αναζητούν τον κατάλληλο συνεργάτη σε όλα τα χαρτοφυλάκια της Cisco, όπως Security, Networking, Collaboration, Services, Splunk, Cloud , καθώς και AI υποδομές.

Το Cisco 360 Partner Program συνοδεύεται από ένα εκσυγχρονισμένο και απλοποιημένο πλαίσιο κινήτρων και πόρων που ενισχύει την προβλεψιμότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των συνεργατών.

Cisco Partner Incentive (CPI) | Ενοποιεί και απλοποιεί τα προηγούμενα σχήματα κινήτρων, προσφέροντας πιο καθαρή εικόνα εσόδων σε όλο το χαρτοφυλάκιο της Cisco και καλύτερη ευθυγράμμιση με τον στρατηγικό της οδικό χάρτη.

Partner Value Index (PVI) | Λειτουργεί ως εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, συνδέοντας την απόδοση των συνεργατών με τη δημιουργία πραγματικής αξίας για τον πελάτη.

Distributor Development Fund | Νέο ταμείο που ενισχύει τη συνεργασία Cisco και διανομέων, με έμφαση στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση του οικοσυστήματος.

Αναβαθμισμένος Cisco AI Assistant | Πιο φιλική και λειτουργική εμπειρία στην Partner Experience Platform (PXP), που επιτρέπει στους συνεργάτες να εργάζονται πιο αποδοτικά και να επικεντρώνονται σε δράσεις ουσιαστικής αξίας.

Ένα οικοσύστημα έτοιμο να υποστηρίξει τον AI μετασχηματισμό

Σύμφωνα με τον πρόσφατο AI Readiness Index της Cisco, η ετοιμότητα για την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης εξελίσσεται σε κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η κάλυψη αυτής της ανάγκης απαιτεί συνεργασία μεταξύ εξειδικευμένων partners που συνδυάζουν υποδομές, υπηρεσίες και AI-native δυνατότητες. Το Cisco 360 Partner Program αναγνωρίζει και επιβραβεύει τη δημιουργία αξίας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των λύσεων μέσα στο περιβάλλον του πελάτη, υποστηρίζοντας ασφαλείς, ευέλικτες και κλιμακούμενες λύσεις μετασχηματισμού.

“Με τους συνεργάτες μας, ενισχύσαμε περαιτέρω ένα ήδη ισχυρό οικοσύστημα, ώστε να προσφέρουμε μεγαλύτερη αξία και να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να συνδεθούν, να προστατευθούν και να αναπτυχθούν”, δήλωσε ο Tim Coogan, Senior Vice President, Global Partner Sales της Cisco. “Το Cisco 360 αποτελεί σημείο μετάβασης προς ένα νέο μοντέλο συνεργασιών, πιο ουσιαστικό, πιο κοντά στον πελάτη και πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις απαιτήσεις της εποχής της Τεχνητής Νοημοσύνης”, ανέφερε ο Anurag Agrawal, Founder & Chief Global Analyst της Techaisle.