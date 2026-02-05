ΑΙ & κυβερνοασφάλεια στο επίκεντρο εκδήλωσης του IT Innovation Center ΟΤΕ

To AI Enables Cybersecurity Meetup 2026, μια ολοήμερη εκδήλωση αφιερωμένη στη διασύνδεση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) με την κυβερνοασφάλεια, διοργάνωσε το IT Innovation Center του Ομίλου ΟΤΕ, σε συνεργασία με το Big Data Value Association (BDVA) και τα ευρωπαϊκά έργα Vigilance και CyberAID. Περισσότεροι από 700 επαγγελματίες από τον χώρο της κυβερνοασφάλειας, της έρευνας, των startups και ευρωπαϊκών θεσμών, αντάλλαξαν τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές για την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε ένα ευρύ ευρωπαϊκό αποτύπωμα καινοτομίας, με 51 συγχρηματοδοτούμενα έργα και πάνω από 8 startups να συμμετέχουν με παρουσιάσεις και demos, ενώ πραγματοποιήθηκαν πέντε θεματικά πάνελ και σειρά εξειδικευμένων παρουσιάσεων από εκπροσώπους του κλάδου. Στελέχη και συμμετέχοντες τόνισαν ότι η κυβερνοανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με τη συνεργασία φορέων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών υποδομών. Επίσης, αναδείχθηκαν κρίσιμες πτυχές της σύγχρονης κυβερνοάμυνας, όπως η αξιοποίηση του AI για προληπτική προστασία, οι συνεργατικές προσεγγίσεις ασφάλειας, η επιχειρησιακή αξία της Τεχνητής Νοημοσύνης, η συμμόρφωση με τα κανονιστικά πλαίσια, καθώς και η θωράκιση κρίσιμων τομέων, όπως οι τηλεπικοινωνίες και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει την κυβερνοασφάλεια. Είναι καταλύτης για μια νέα εποχή προληπτικής, ευφυούς προστασίας με επίκεντρο την εμπιστοσύνη και την ανθεκτικότητα των ψηφιακών υπηρεσιών», σημείωσε ο Chief Information Technology Officer του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γιάννης Βιτζηλαίος. Παράλληλα, ο Corporate Security, Resilience & Services Director του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γιώργος Διαμαντόπουλος, ανέφερε: «Το AI αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις κυβερνοαπειλές. Επενδύουμε στην υπεύθυνη αξιοποίησή του με στόχο ένα πιο ασφαλές ψηφιακό μέλλον για πολίτες και επιχειρήσεις».

Mέσω του IT Innovation Center, ο Όμιλος ΟΤΕ συμβάλλει στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για ένα ασφαλές, αξιόπιστο και ανθεκτικό ψηφιακό περιβάλλον, ενισχύοντας την έρευνα, την καινοτομία και την υπεύθυνη ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών.