Σταθεροποίηση στην παγκόσμια αγορά RAN με κυριαρχία των μεγάλων παικτών

Ενδείξεις σταθεροποίησης εμφάνισε η παγκόσμια αγορά του Δικτύου Ραδιοπρόσβασης (RAN) κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, τερματίζοντας μια διετία απότομης πτώσης, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της νέας έκθεσης του ομίλου Dell’Oro Group. Οι αρχικές εκτιμήσεις του ομίλου επιβεβαιώνουν ότι τα συνολικά έσοδα της αγοράς RAN -στα οποία περιλαμβάνονται τα συστήματα baseband, το υλικό ραδιοεξοπλισμού και το λογισμικό, εξαιρουμένων των υπηρεσιών- παρέμειναν αμετάβλητα στις αγορές εκτός Κίνας. Παράλληλα, όταν εξαιρεθεί η περιοχή της Βόρειας Αμερικής, τα έσοδα κατέγραψαν ανοδική πορεία, γεγονός που υποδηλώνει μια τάση εξισορρόπησης μετά τις πιέσεις των προηγούμενων ετών, με την ανάπτυξη στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) να λειτουργεί αντισταθμιστικά απέναντι στη μείωση εσόδων που σημειώθηκε στη Βόρεια Αμερική και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Η αγορά χαρακτηρίζεται πλέον από ενισχυμένη συγκέντρωση ισχύος, καθώς οι πέντε κορυφαίοι προμηθευτές -οι Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE και Samsung- αύξησαν το συνδυαστικό τους μερίδιο στο 96% της παγκόσμιας αγοράς για το εννεάμηνο του 2025, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 95% του 2024. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η κυριαρχία των δύο μεγαλύτερων παικτών, της Huawei και της Ericsson, οι οποίες βελτίωσαν τα παγκόσμια μερίδια εσόδων τους για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου και πλέον ελέγχουν από κοινού σχεδόν τα δύο τρίτα της παγκόσμιας αγοράς RAN. Σημαντική είναι και η παρατήρηση ότι η Huawei και η Nokia κατέγραψαν βελτίωση στα μερίδια εσόδων τους ειδικά στις αγορές εκτός Βόρειας Αμερικής για την ίδια περίοδο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες παρά τον έντονο ανταγωνισμό.

Σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια σύνθετη εικόνα για τους ηγέτες της αγοράς, με την Ericsson να καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας στο τρίτο τρίμηνο. Ενώ η Huawei, η οποία δημοσιεύει αποτελέσματα σε εξαμηνιαία βάση, είδε τα κέρδη της να υποχωρούν κατά 32% στο πρώτο εξάμηνο του 2025 στα 5,17 δισ. δολάρια (37 δισ. γουάν), η σουηδική Ericsson παρουσίασε διαφορετική τροχιά. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη της Ericsson στο τρίτο τρίμηνο εκτινάχθηκαν σε λίγο πάνω από 1,1 δισ. δολάρια (11,3 δισ. σουηδικές κορώνες), τριπλασιάζοντας την επίδοσή της σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτή η άνοδος έρχεται σε συνέχεια ενός πρώτου εξαμήνου όπου τα καθαρά κέρδη της εταιρείας κυμάνθηκαν στα 924 εκατ. δολάρια (8,8 δισ. σουηδικές κορώνες), υποδεικνύοντας ισχυρή μεταβολή.

Οι αναλυτές διατηρούν χαμηλούς τόνους για το άμεσο μέλλον, με τον Stefan Pongratz, Αντιπρόεδρο έρευνας αγοράς RAN στον όμιλο Dell’Oro, να επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα ενισχύουν τη θέση περί «επίπεδης ανάπτυξης» που αντικατοπτρίζει την τρέχουσα ωριμότητα των δικτύων 5G. Ο ίδιος τόνισε πως, αν και οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες παραμένουν χαμηλές, υπάρχει μια «συγκρατημένη αισιοδοξία» μεταξύ των προμηθευτών για την αναγκαιότητα μακροπρόθεσμων επενδύσεων, ώστε τα δίκτυα να μετεξελιχθούν από απλούς «αγωγούς συνδεσιμότητας» σε ολοκληρωμένα «πλέγματα νοημοσύνης». Η πρόβλεψη για το 2026 παραμένει σταθερή, χωρίς αναμονή για σημαντική αύξηση των πωλήσεων πριν την έναρξη της ανάπτυξης του 6G στα τέλη του 2028 ή το 2029 για εμπορική διάθεση το 2030, καθώς η μετάβαση στο 5G-Advanced βασίζεται κυρίως σε αναβαθμίσεις λογισμικού.