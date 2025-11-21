Wings – ΕΔΥΤΕ – Lancom: επιχορήγηση 54 εκατ. ευρώ από ΕΕ στο πλαίσιο του CEF Digital

Συνολική επιχορήγηση 43,463 εκατ. ευρώ για τέσσερα έργα θα λάβει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ελληνική εταιρία Wings ICT Solutions, στο πλαίσιο του ψηφιακού προγράμματος του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF).

Συνολικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΕ επιλέχθηκαν 56 έργα, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με 389 εκατ. ευρώ, έπειτα από την 4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων CEF – Digital. Στα 56 αυτά έργα συμμετέχουν 220 εταίροι από 28 χώρες.

Από την Ελλάδα εκτός από την Wings ICT Solutions, χρηματοδότηση θα λάβουν ακόμη, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης (για ένα έργο) και η Lancom (επίσης για ένα έργο).

Τα έργα που χρηματοδοτούνται αφορούν την ανάπτυξη ασφαλών και ανθεκτικών δικτύων υψηλής απόδοσης (συνήθως υποθαλάσσιων καλωδίων), πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας 5G για διαδρόμους μεταφορών και έξυπνες κοινότητες, καθώς και οι ασφαλείς υποδομές κβαντικών επικοινωνιών (EuroQCI).

Η εν λόγω χρηματοδότηση, με τη μορφή επιχορήγησης, κυμαίνεται σε ποσοστά από 30% έως 75% του συνολικού κόστους του έργου. Το πρόγραμμα CEF – Digital χρηματοδοτεί τόσο μελέτες σκοπιμότητας όσο και έργα ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη», το οποίο υποστηρίζει επίσης υποδομές ενέργειας και μεταφορών.

Για το CEF-Digital, έχουν διατεθεί 1,5 δις. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή των συμφωνιών επιχορήγησης και η προχρηματοδότηση των επιλεγμένων φορέων προκειμένου να προχωρήσουν στην υλοποίηση των έργων που έχουν επιλεγεί.

Ειδικότερα, η Wings ICT Solutions θα λάβει επιχορήγηση για τα εξής έργα:

Διάδρομοι 5G κατά μήκος των διαδρόμων των Ανατολικών Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας ύψους 6,384 εκατ. ευρώ.

Ενεργοποίηση απρόσκοπτων μεταφορών με διαφορετικά μέσα με συνδεσιμότητα 5G SA ύψους 10,137 εκατ. ευρώ.

Αξιοποίηση του 5G για τη γεφύρωση του χάσματος στην εκπαίδευση, την υγεία και τη δημόσια ασφάλεια για νησιωτικές περιοχές, ύψους 6,941 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση της συνδεσιμότητας σε όλο το Αιγαίο Πέλαγος, ύψους 20 εκατ. ευρώ.

Με 8,926 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί έργο Κβαντικής Επικοινωνίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης προς Δυτική Ευρώπη του φορέα GRNET, ενώ με 1,745 εκατ. ευρώ έργο της Lancom υπό τον τίτλο «Ανοίγοντας το δρόμο για τη Νοτιοανατολική Πύλη της Ευρώπης».

Πρόκειται για την πραγματοποίηση μελέτης εντοπισμού των κατάλληλων σημείων προσαιγιάλωσης υποβρυχίων καλωδίων σε όλη τη Ελλάδα που θα διασυνδέσουν την Ευρώπη με Αφρική, Μέση Ανατολή κ.λ.π. και για το πως τα δίκτυα αυτά θα διασχίσουν τη χώρα για να συνεχίσουν προς την υπόλοιπη Ευρώπη με τη λογική των πολλαπλών οδεύσεων. Στόχος της Lancom είναι η μελέτη αυτή να καταστεί προπομπός, δηλαδή να προετοιμάσει το έδαφος για να προχωρήσουν σχετικές επενδύσεις – υποδομές στην Ελλάδα.