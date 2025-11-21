Ετήσια εξοικονόμηση 312 εκατ. από 20 ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr

Η ψηφιοποίηση και απλούστευση 20 κομβικών υπηρεσιών του gov.gr μεταφράζεται σε ετήσιο όφελος 312 εκατ. ευρώ. Η μετάβαση στις ηλεκτρονικές διαδικασίες έχει συμπιέσει τον χρόνο ολοκλήρωσης κατά 88% για πολίτες και επιχειρήσεις και κατά 97% για το ίδιο το Δημόσιο, αλλάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο διεκπεραίωσης των συναλλαγών.

Η στροφή στο ψηφιακό περιβάλλον αποδίδει και σε επίπεδο περιβαλλοντικού αποτυπώματος: 33.000 τόνοι CO₂ λιγότεροι, 62,5 εκατ. φύλλα χαρτιού που δεν χρειάστηκε να τυπωθούν και 19,1 εκατ. μετακινήσεις που αποφεύχθηκαν μέσα σε έναν χρόνο.

Τα συμπεράσματα αυτά προέρχονται από έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), το οποίο αποτίμησε είκοσι επιλεγμένες υπηρεσίες του gov.gr χρησιμοποιώντας τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά κριτήρια.

Οι υπηρεσίες που εξετάστηκαν εντάσσονται σε οκτώ βασικές κατηγορίες της πλατφόρμας και καλύπτουν συνολικά περίπου 14 εκατ. αιτήματα σε ετήσια βάση. Επιλέχθηκαν με βάση παράγοντες όπως η επισκεψιμότητα, η συχνότητα χρήσης, το προφίλ των χρηστών —συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων—, η επίδρασή τους στους διεθνείς δείκτες ψηφιακής διακυβέρνησης (e Government benchmark) και η συνολική απήχηση της υπηρεσίας.

Στο επίπεδο της ωφέλειας ανά μεμονωμένη χρήση, στην κορυφή βρίσκονται η μεταβίβαση ακινήτου, η διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας μέσω ΚΕΠΑ και η ηλεκτρονική διάθεση δικαστικών αποφάσεων. Όσον αφορά τον όγκο χρήσης, κυριαρχούν το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (3,2 εκατ. αιτήματα τον χρόνο), η ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου (2 εκατ.), το Know Your Customer (5,2 εκατ.) και η έκδοση δελτίου ανεργίας (1 εκατ.).

Η ποιοτική έρευνα που διεξήχθη παράλληλα καταγράφει υψηλό επίπεδο ικανοποίησης: 76% των χρηστών δηλώνουν «πολύ» ή «απόλυτα» ικανοποιημένοι. Εξαιρετικές βαθμολογίες συγκεντρώνουν υπηρεσίες όπως το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (84%), η καταβολή εξόδων κηδείας (81%) και η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (81%).

Ως βασικά στοιχεία που ενισχύουν τη θετική εμπειρία, οι πολίτες αναφέρουν την εύκολη χρήση μέσω υπολογιστή (79%), την κατάργηση των μετακινήσεων (77%) και τη συνολική αποτελεσματικότητα των διαδικασιών (77%).

Το gov.gr εδραιώνεται έτσι ως η κύρια πύλη επικοινωνίας με το Δημόσιο, συγκεντρώνοντας το 65% των προτιμήσεων. Ακολουθούν σε απόσταση οι ιστοσελίδες και εφαρμογές των επιμέρους φορέων (13%) και τα ΚΕΠ (12%).

Σε ό,τι αφορά πιθανές βελτιώσεις, οι πολίτες ζητούν κυρίως λιγότερα απαιτούμενα δικαιολογητικά (37%) και μεγαλύτερο βαθμό αυτοματοποίησης, όπως προσυμπληρωμένα στοιχεία και ενημέρωση για την πορεία του αιτήματος (36%). Η προσθήκη περισσότερων υπηρεσιών παραμένει η κυρίαρχη σύσταση για την επόμενη φάση εξέλιξης του gov.gr.