Στο ένα τρίτο των παγκόσμιων συνδρομών το 5G: Η επόμενη ημέρα των τηλεπικοινωνιών

Η παγκόσμια αγορά των τηλεπικοινωνιών διέρχεται μια περίοδο στρατηγικού μετασχηματισμού, καθώς η τεχνολογία 5G ωριμάζει και εδραιώνεται ως ο κεντρικός πυλώνας της ψηφιακής οικονομίας. Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία του Ericsson Mobility Report Νοεμβρίου 2025, οι συνδρομές 5G αναμένεται να αγγίξουν τα 2,9 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του έτους, αντιπροσωπεύοντας πλέον το ένα τρίτο του συνόλου των συνδρομών κινητής παγκοσμίως. Η δυναμική αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην αύξηση των χρηστών, αλλά επεκτείνεται και στην υποδομή, με την πληθυσμιακή κάλυψη 5G εκτός της ηπειρωτικής Κίνας να φτάνει το 50% στο τέλος του 2025, καθώς εντός του έτους προστέθηκαν 400 εκατομμύρια νέοι χρήστες στην περιοχή κάλυψης. Παράλληλα, η κίνηση δεδομένων στα δίκτυα κινητής κατέγραψε αύξηση της τάξης του 20% μεταξύ του τρίτου τριμήνου του 2024 και του αντίστοιχου τριμήνου του 2025, ρυθμός που κινήθηκε ελαφρώς υψηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις της αγοράς, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη εξάρτηση από την κινητή ευρυζωνικότητα.

Οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις της έκθεσης σκιαγραφούν ένα τοπίο όπου το 5G θα κυριαρχήσει απόλυτα, ξεπερνώντας το 4G ως η κύρια τεχνολογία πρόσβασης έως το 2027. Μέχρι το τέλος του 2031, οι συνδρομές 5G εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 6,4 δισεκατομμύρια, αποτελώντας τα δύο τρίτα του συνόλου των κινητών συνδρομών. Κρίσιμο ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραματίζει το Standalone, το οποίο αναμένεται να υποστηρίζει 4,1 δισεκατομμύρια συνδρομές το 2031, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 65% του συνόλου των συνδέσεων 5G. Ταυτόχρονα, η βιομηχανία προετοιμάζεται για την επόμενη γενιά δικτύων, καθώς η διαδικασία τυποποίησης του 6G έχει ήδη ξεκινήσει. Οι πρώτες εμπορικές διαθέσεις αναμένονται στις τεχνολογικά προηγμένες αγορές, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για 180 εκατομμύρια συνδρομές 6G έως το τέλος του 2031, θέτοντας τις βάσεις για νέες κατηγορίες υπηρεσιών και συσκευών.

Σημαντική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη των παρόχων αποτελεί η Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση (FWA), η οποία εξελίσσεται ραγδαία σε βασική εναλλακτική λύση έναντι των ενσύρματων συνδέσεων. Οι συνδέσεις FWA αναμένεται να αυξηθούν από 185 εκατομμύρια στο τέλος του 2025 σε 350 εκατομμύρια το 2031, εκ των οποίων το 90% θα βασίζεται σε δίκτυα 5G. Υπολογίζεται ότι έως το 2031, περίπου 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα εξυπηρετούνται από ευρυζωνική σύνδεση μέσω αυτής της τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη το μέσο μέγεθος νοικοκυριού. Η ωρίμανση της αγοράς FWA αποτυπώνεται και στην αλλαγή της εμπορικής στρατηγικής, καθώς το 54% των παρόχων προσφέρει πλέον προγράμματα χρέωσης βάσει ταχύτητας (speed-based tariffs) αντί για ογκοχρέωση, ποσοστό αισθητά αυξημένο από το 43% του προηγούμενου έτους, προσομοιάζοντας έτσι τα μοντέλα της σταθερής τηλεφωνίας.

Σε επίπεδο γεωγραφικής κατανομής, παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ταχύτητα υιοθέτησης της νέας τεχνολογίας. Η Βόρεια Αμερική διατηρεί τα ηνία με το υψηλότερο ποσοστό διείσδυσης 5G παγκοσμίως, φτάνοντας το 79% στο τέλος του 2025, ενώ ακολουθεί η Βορειοανατολική Ασία με 61%. Η Δυτική Ευρώπη και οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) καταγράφουν διείσδυση της τάξης του 55%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά της Ινδίας, η οποία βιώνει ρυθμούς ρεκόρ, με τις συνδρομές 5G να αναμένεται να φτάσουν τα 394 εκατομμύρια στο τέλος του 2025, ενώ ο πάροχος Jio έχει αναδειχθεί στον μεγαλύτερο πάροχο FWA παγκοσμίως με 9,5 εκατομμύρια συνδέσεις. Στον αντίποδα, η Υποσαχάρια Αφρική καταγράφει τη χαμηλότερη κάλυψη, περίπου 10%, ωστόσο προβλέπεται ραγδαία ανάπτυξη με τις συνδρομές 5G να φτάνουν τα 400 εκατομμύρια έως το 2031.

Η μετάβαση από την απλή συνδεσιμότητα στη διαφοροποιημένη παροχή υπηρεσιών αποτελεί πλέον απτή πραγματικότητα. Οι πάροχοι αξιοποιούν τις δυνατότητες του τεμαχισμού δικτύου (network slicing) που προσφέρει η αρχιτεκτονική 5G Standalone, με 65 εμπορικές προσφορές να είναι πλέον διαθέσιμες παγκοσμίως. Οι υπηρεσίες αυτές εστιάζουν στην παροχή εγγυημένης απόδοσης για συγκεκριμένες χρήσεις, όπως το mobile gaming, οι ζωντανές μεταδόσεις και οι εταιρικές εφαρμογές. Η Ευρώπη ηγείται σε αυτόν τον τομέα, συγκεντρώνοντας το 37% των παγκόσμιων περιπτώσεων εμπορικής εφαρμογής, ακολουθούμενη από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού με 36%, αποδεικνύοντας ότι η αγορά μετακινείται από τα πιλοτικά στάδια σε βιώσιμα εμπορικά μοντέλα που δημιουργούν νέες ροές εσόδων.

Η έκθεση αναλύει σε βάθος τη συμπεριφορά των χρηστών, αναδεικνύοντας την απόλυτη κυριαρχία του βίντεο, το οποίο αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 76% της συνολικής κίνησης δεδομένων κινητής στο τέλος του 2025. Ωστόσο, η φύση αυτής της κατανάλωσης αλλάζει: τα βίντεο σύντομης διάρκειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν πλέον το 70% έως 80% της κίνησης βίντεο στα smartphones, αφήνοντας τις παραδοσιακές πλατφόρμες streaming (video-on-demand) σε ποσοστό χαμηλότερο του 10%. Παρόλα αυτά, οι υπηρεσίες streaming προσφέρουν ανώτερη ποιότητα εμπειρίας (QoE) και υψηλότερα bitrates. Ταυτόχρονα, η σύγκλιση τεχνητής νοημοσύνης, cloud και κινητής τηλεφωνίας οδηγεί σε ραγδαία αύξηση της κίνησης δεδομένων προς το δίκτυο (uplink), καθώς εφαρμογές όπως τα έξυπνα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας (AR glasses) απαιτούν συνεχή αποστολή δεδομένων για επεξεργασία AI στο cloud.

Τέλος, στον κρίσιμο τομέα της βιωσιμότητας, ο κλάδος ICT καλείται να διαχειριστεί την αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του τομέα αυξήθηκε σε περίπου 1.100 TWh το 2024, μια άνοδος που τροφοδοτείται κυρίως από την επέκταση των κέντρων δεδομένων και τις ενεργοβόρες απαιτήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι, παρά την αύξηση της κατανάλωσης, οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου του κλάδου μειώθηκαν ελαφρώς κατά περίπου 1% σε σχέση με το 2023. Η θετική αυτή εξέλιξη αποδίδεται στη στροφή των εταιρειών προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αν και η έκθεση επισημαίνει ότι ο ρυθμός μείωσης των ρύπων έχει επιβραδυνθεί, απαιτώντας συνεχή εγρήγορση για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.