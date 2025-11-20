Η Πλαίσιο παρουσιάζει smart τεχνολογία που εξελίσσει τη φιλοξενία στην έκθεση Xenia

Η Πλαίσιο επιστρέφει για μια ακόμα χρονιά στη διεθνή Έκθεση Xenia, που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Expo από τις 22 έως 24 Νοεμβρίου 2025, με ένα περίπτερο που αναδεικνύει πώς η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει τη φιλοξενία. Στο Περίπτερο B10–C09 του Hall 1, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν smart λύσεις για σύγχρονη, βιώσιμη και απόλυτα προσωποποιημένη εμπειρία διαμονής.

Το tech-driven περίπτερο της Πλαίσιο είναι χωρισμένο σε θεματικές:

Digital Signage: Εντυπωσιακές οθόνες που προβάλλουν δυναμικό περιεχόμενο και προωθούν το brand & τις υπηρεσίες κάθε καταλύματος

Εντυπωσιακές οθόνες που προβάλλουν δυναμικό περιεχόμενο και προωθούν το brand & τις υπηρεσίες κάθε καταλύματος Breakfast Spot: Επαγγελματικός εξοπλισμός πρωινού Hendi, που συνδυάζει ποιότητα, αισθητική και λειτουργικότητα

Επαγγελματικός εξοπλισμός πρωινού Hendi, που συνδυάζει ποιότητα, αισθητική και λειτουργικότητα Hotel TVs & Ήχος: Τηλεοράσεις που εμφανίζουν εξατομικευμένα μηνύματα και παρέχουν πρόσβαση σε live streaming apps, αλλά και συστήματα ήχου για αναβαθμισμένη in-room ψυχαγωγία

Τηλεοράσεις που εμφανίζουν εξατομικευμένα μηνύματα και παρέχουν πρόσβαση σε live streaming apps, αλλά και συστήματα ήχου για αναβαθμισμένη in-room ψυχαγωγία Coffee Corner: Επαγγελματικές καφετιέρες Jura με παρουσία barista που θα σερβίρει καφέ στους επισκέπτες

Επαγγελματικές καφετιέρες Jura με παρουσία barista που θα σερβίρει καφέ στους επισκέπτες Robots: «Έξυπνοι βοηθοί» για καθαρισμό πισίνας, γκαζόν και τζαμιών

«Έξυπνοι βοηθοί» για καθαρισμό πισίνας, γκαζόν και τζαμιών Room Amenities: Οικιακές συσκευές, mini bars, σίδερα, πιστολάκια, στεγνωτήρες χεριών, χρηματοκιβώτια και smart κλειδαριές που ενισχύουν την άνεση στο δωμάτιο

Στην κεντρική ζώνη του περιπτέρου θα λειτουργεί ένα Business Station, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με εξειδικευμένους συνεργάτες της Πλαίσιο τις τελευταίες τάσεις σε hospitality εξοπλισμό και να γνωρίσουν το μοντέλο επαγγελματικής εξυπηρέτησης πλαισιοPRO.

Παράλληλα, θα μπορούν να πλοηγηθούν στην ανανεωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για επαγγελματίες, plaisiopro.gr & να εξερευνήσουν μια σειρά από προηγμένα εργαλεία και λειτουργίες που διευκολύνουν την οργάνωση των προμηθειών τους, καθώς επίσης και μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που βοηθούν την επιχείρηση του Τουρισμού να καλύψει κάθε ανάγκη της καθημερινότητας και να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της.

Η Πλαίσιο συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και να στηρίζει τον κλάδο της φιλοξενίας, παρουσιάζοντας λύσεις τεχνολογίας που διαμορφώνουν το μέλλον της και προσκαλώντας επαγγελματίες και συνεργάτες να επισκεφθούν το περίπτερό της στην Xenia 2025, για να τις ανακαλύψουν από κοντά.