Check Point & Microsoft: enterprise-grade AI security στο Microsoft Copilot Studio

Η Check Point Software Technologies, πρωτοπόρος και παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις κυβερνοασφάλειας, ανακοίνωσε σήμερα τη συνεργασία της με τη Microsoft για την παροχή enterprise-grade AI security στο Microsoft Copilot Studio. Η συνεργασία αυτή επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δημιουργούν και να αναπτύσσουν με ασφάλεια generative-AI agents, με συνεχή προστασία, συμμόρφωση και διακυβέρνηση ενσωματωμένες απευθείας στις ροές ανάπτυξης.

Η ενσωμάτωση με το Copilot Studio συνδυάζει τις τεχνολογίες AI Guardrails, Data Loss Prevention (DLP) και Threat Prevention της Check Point, επεκτείνοντας την end-to-end AI security πλατφόρμα της για την προστασία του Copilot Studio κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των agents. Το αποτέλεσμα είναι συνεχής προστασία για κάθε AI agent, εξασφαλίζοντας ασφαλή και συμμορφωμένη καινοτομία.

Καθώς οι επιχειρήσεις υιοθετούν γρήγορα AI agents για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, εμφανίζονται νέοι κίνδυνοι, όπως prompt injection, διαρροή δεδομένων, κατάχρηση μοντέλων και αποκλίσεις συμμόρφωσης. Οι agents συνδέονται με ευαίσθητα δεδομένα και εργαλεία τρίτων, διευρύνοντας την επιφάνεια επίθεσης πέρα από τους παραδοσιακούς ελέγχους. Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες runtime security και governance της Check Point για την ενίσχυση των προστασιών του Copilot Studio, οι οργανισμοί αποκτούν πλήρη ορατότητα και έλεγχο ώστε να καινοτομούν με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.

«Η ταχεία υιοθέτηση των AI agents φέρνει όχι μόνο καινοτομία και αποτελεσματικότητα, αλλά και νέες προκλήσεις ασφάλειας, ιδιαίτερα γύρω από τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων και την πρόληψη κατάχρησης ευαίσθητων πληροφοριών», δήλωσε η Nataly Kremer, Chief Product Officer της Check Point. «Μαζί με τη Microsoft, προσφέρουμε προηγμένη συνεχή προστασία και διακυβέρνηση απευθείας στο Microsoft Copilot Studio, διασφαλίζοντας ότι κάθε αλληλεπίδραση AI, συμπεριλαμβανομένων των αυτόνομων ενεργειών εντός της επιχείρησης, παραμένει ασφαλής, συμμορφωμένη και ευθυγραμμισμένη με τις εταιρικές πολιτικές».

Κύριες δυνατότητες:

Runtime AI Guardrails – Συνεχής προστασία κατά την εκτέλεση για κάθε agent που δημιουργείται με το Copilot Studio, αποτρέποντας prompt injection, διαρροή δεδομένων και κατάχρηση μοντέλων.

– Συνεχής προστασία κατά την εκτέλεση για κάθε agent που δημιουργείται με το Copilot Studio, αποτρέποντας prompt injection, διαρροή δεδομένων και κατάχρηση μοντέλων. Data Loss και Threat Prevention – Ενσωματωμένες μηχανές DLP και πρόληψης απειλών που προστατεύουν ευαίσθητα δεδομένα σε κάθε κλήση εργαλείου και ροή εργασίας μέσα στο Copilot Studio.

– Ενσωματωμένες μηχανές DLP και πρόληψης απειλών που προστατεύουν ευαίσθητα δεδομένα σε κάθε κλήση εργαλείου και ροή εργασίας μέσα στο Copilot Studio. Enterprise – Grade Κλίμακα και Ακρίβεια – Ενοποιημένο πακέτο ασφάλειας σχεδιασμένο για μεγάλης κλίμακας υλοποιήσεις, προσφέροντας συνεπή προστασία και χαμηλή καθυστέρηση χωρίς να επηρεάζει την απόδοση.

– Ενοποιημένο πακέτο ασφάλειας σχεδιασμένο για μεγάλης κλίμακας υλοποιήσεις, προσφέροντας συνεπή προστασία και χαμηλή καθυστέρηση χωρίς να επηρεάζει την απόδοση. Απρόσκοπτη Προστασία για Παραγωγικότητα – Επιτρέπει στους οργανισμούς να αξιοποιούν πλήρως τη δύναμη του Copilot Studio, διατηρώντας παράλληλα ορατότητα, συμμόρφωση και προστασία με προτεραιότητα στην πρόληψη.

«Καθώς οι οργανισμοί υιοθετούν το Microsoft Copilot Studio για να δημιουργήσουν AI agents προσαρμοσμένους στις ανάγκες τους, η ασφάλεια και η συμμόρφωση είναι υψίστης σημασίας», δήλωσε ο David Blyth, VP Engineering, Copilot Studio, Microsoft. «Η συνεργασία μας με την Check Point βοηθά τους πελάτες να καινοτομούν με αυτοπεποίθηση, συνδυάζοντας την αξιόπιστη πλατφόρμα Copilot της Microsoft με την προσέγγιση πρόληψης της Check Point για την ασφάλεια AI, ώστε να προστατεύονται τα ευαίσθητα δεδομένα και οι AI ροές εργασίας από τον σχεδιασμό».

Η συνεργασία αυτή ενισχύει την ηγετική θέση της Check Point στην ασφάλεια της AI-powered επιχείρησης και σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο στην αποστολή της να προστατεύει ολόκληρο τον κύκλο ζωής της AI – από την ανάπτυξη μοντέλων έως την εκτέλεση, και από τις εταιρικές εφαρμογές έως τη χρήση από τους εργαζόμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια AI της Check Point και την ενσωμάτωσή της με το Copilot Studio, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.