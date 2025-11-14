Συμμετοχή του E-Learning ΕΚΠΑ στο 27ο Συνέδριο Infocom World

Η συμμετοχή του E-Learning του ΕΚΠΑ στο 27ο Συνέδριο Infocom World στο Divani Caravel Hotel στις 26/11/2025 θα αποτελέσει στρατηγικής σημασίας παρουσία, καθώς το συνέδριο αναδεικνύει τις μεγάλες τάσεις της ψηφιακής εποχής και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στον μετασχηματισμό της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης.

Στο περίπτερο του E-Learning ΕΚΠΑ, το οποίο απαριθμεί πάνω από 700 προγράμματα επιμόρφωσης και 200.000 εκπαιδευόμενους τα τελευταία 24 χρόνια, θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για όλα τα νέα προγράμματα επιμόρφωσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη και να δηλώσετε συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό για κλήρωση μίας Υποτροφίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό είναι να είναι άνω των 18 ετών και να έχει εγγραφεί στο Συνέδριο.

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού, ήτοι 26/11/2025 και ώρα 09:00 έως και την ημερομηνία λήξης αυτού στις 26/11/2025 και ώρα 17:30. Μετά τη λήξη του διαγωνισμού θα διεξαχθεί κλήρωση και θα ανακοινωθεί το ονοματεπώνυμο του τυχερού στον χώρο του συνεδρίου.

Ομιλητές στο Συνέδριο από το E – Learning ΕΚΠΑ θα είναι οι κάτωθι:

Παναγιώτης Πετράκης, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΔΣ & Επιστημονικός Διευθυντής του ΚΕΠΕ, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning του ΕΚΠΑ

Τεχνητή Νοημοσύνη (Ολυμπία 2)

11:30 – 12:30 | A Brave New World of AI: Shaping Policy, Economy, and Society

Δημήτρης Λιτσικάκης, Fintech | Digital Banking, Director, Profile Software & Εισηγητής και Συγγραφέας Προγραμμάτων στο E-Learning του ΕΚΠΑ

Τεχνητή Νοημοσύνη (Ολυμπία 2)

14:00 – 15:15 | Workshops: AΙ in Business