Η nvisionist αναπτύσσεται και ενισχύει την οργανωτική της δομή

Η nvisionist, μια Ελληνική AI-Native DeepTech εταιρεία με παρουσία σε τέσσερις ηπείρους και συνεργασίες με ενεργειακούς και τεχνολογικούς κολοσσούς όπως οι SAP, IBM, Cisco, Dell, Fortinet, Lenovo, κ.ά., συνεχίζει να πρωτοστατεί στην ανάπτυξη και διεθνή υλοποίηση καινοτόμων λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης, Computer Vision και Machine Learning για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ψηφιακή μετάβαση και την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών, ενισχύοντας ταυτόχρονα και την οργανωτική της δομή με δύο καταξιωμένα στελέχη της αγοράς τεχνολογίας.

Με στόχο τη διατήρηση του κορυφαίου επιπέδου τεχνογνωσίας, καινοτομίας και την βέλτιστη υλοποίηση έργων μεγάλης κλίμακας σε Ελλάδα και εξωτερικό, η nvisionist υποδέχεται, την Ειρήνη Λουΐζου και τον Ιωάννη Βασιλόπουλο, οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα Business Development Managers, αναβαθμίζοντας περαιτέρω τη διεθνή δυναμική, αλλά και την εμπορική ανάπτυξη της εταιρείας.

Η Ειρήνη Λουΐζου διαθέτει πολυετή εμπειρία άνω των 19 ετών στην παγκόσμια αγορά ψηφιακής τεχνολογίας, έχοντας διατελέσει Business Development Manager στην Infosource, κορυφαία διεθνή εταιρεία market intelligence με έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας, όπου συνέβαλε στην επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε νέες αγορές, καθώς και στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με οργανισμούς και ηγέτες της ψηφιακής βιομηχανίας στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική (ΕΜΕΑ) καθώς και τη Β. Αμερική. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει τη θέση Business Development Manager – ESG, με αποστολή την δυναμική προώθηση των ψηφιακών λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης και τη στρατηγική ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών της εταιρείας στους τομείς της πράσινης τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Ιωάννης Βασιλόπουλος διαθέτει 27 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των πωλήσεων και του ICT, έχοντας διατελέσει σε διευθυντικές θέσεις σε κορυφαίες εταιρείες ψηφιακής τεχνολογίας. Με αποδεδειγμένη επιτυχία στην υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και σε δεκάδες δημόσιους διαγωνισμούς μεγάλης αξίας, αναλαμβάνει τη θέση Business Development Manager – ICT, με στόχο τη διεύρυνση της παρουσίας της nvisionist στον χώρο της πληροφορικής και την ενίσχυση των συνεργασιών της εταιρείας με στρατηγικούς οργανισμούς και φορείς.

Από την πλευρά του ο Αντιπροέδρος της nvisionist, κ. Βασίλης Ορφανός, σημείωσε σχετικά με την ένταξη των δύο νέων στελεχών στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας: «Η nvisionist συνεχίζει να επενδύει σε ανθρώπους με όραμα, διεθνή εμπειρία και εκτενή τεχνογνωσία. Η ένταξη της Ειρήνης Λουΐζου, η οποία επιστρέφει στην Ελλάδα από τη Γενεύη της Ελβετίας, επιβεβαιώνει τη διεθνή πλέον δυναμική των ελληνικών τεχνολογικών scale–ups, όπως η nvisionist, που ανοίγουν τον δρόμο και προσδίδουν νέα διάσταση στην αντιστροφή του brain drain σε brain gain. Μαζί με τον Ιωάννη Βασιλόπουλο, που διαθέτει μακρά εμπειρία στον χώρο του ICT και των τεχνολογικών έργων, ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τη δυναμική της ομάδας μας, συνεχίζοντας να πρωταγωνιστούμε στην καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ψηφιακή μετάβαση και την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών.».

Η nvisionist, πολυβραβευμένη ελληνική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας με παρουσία σε τέσσερις ηπείρους, συνεχίζει να αναπτύσσει το state-of-the-art portfolio της με τα παγκοσμίως βραβευμένα προϊόντα nvbird®, nvFirePro, nv3Dmap και nvSmartCheck τεχνολογίες AI dual-use, που συνδυάζουν πολιτικές και αμυντικές εφαρμογές και απαντούν στις ραγδαία εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς για τεχνητή νοημοσύνη, βιώσιμη ανάπτυξη, ενεργειακή αποδοτικότητα και ασφάλεια κρίσιμων υποδομών.

Μέσα από μια εντυπωσιακή πορεία διεθνούς αναγνώρισης, η nvisionist έχει τιμηθεί με περισσότερες από 30 διακρίσεις σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν:

δύο διαδοχικά WITSA Global ICT Excellence Awards (2021 & 2022),

χάλκινο Μετάλλιο στο Παγκόσμιο Τουρνουά Scaleups του WITSA 2024,

3 βραβεία στα AI & Data Awards 2025 (Sustainability, Social Impact, Computer Vision),

διάκριση ως μία από τις 5 κορυφαίες ευρωπαϊκές scale-ups στα Future Unicorn Awards 2024 του DIGITALEUROPE ,

, διάκριση των papers της nvisionist στην πρώτη τριάδα σε 3 Technology Workshops της WindEurope για την τεχνολογική της καινοτομία

στην για την τεχνολογική της καινοτομία αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως μία από τις 3 πιο καινοτόμες εταιρείες στην Ευρώπη (ELTI Awards 2023).