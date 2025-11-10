Το ΕΚΠΑ πρωτοπορεί στην ΤΝ με δωρεάν πρόσβαση στο Google AI Pro

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με την Google, προσφέρει δωρεάν πρόσβαση για 12 μήνες σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro.

Τι περιλαμβάνει η δωρεάν συνδρομή:

Gemini 2.5 Pro (Απεριόριστη πρόσβαση στο πιο προηγμένο μοντέλο AI).

Deep Research & NotebookLM (Εργαλεία για εις βάθος έρευνα και οργάνωση γνώσεων).

2 TB αποθηκευτικού χώρου στο cloud.

Εργαλεία δημιουργίας με AI (Veo 3 για βίντεο, Jules για προγραμματισμό).

Προσοχή: Η προσφορά ισχύει μόνο μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου.

Για την ενεργοποίησή της ο φοιτητής καλείται να επισκεφθεί τη διεύθυνση:

https://gemini.google/gr/students/?hl=el

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η χρήση των παραπάνω από τους εγγεγραμμένους φοιτητές του Πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας στις σπουδές τους κορυφαία εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ)