Ερευνητής της κινεζικής DeepSeek εκφράζει απαισιοδοξία για τον αντίκτυπο της ΤΝ

Η κινεζική DeepSeek πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, αφότου προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση, παρουσιάζοντας έναν ανώτερο ερευνητή ο οποίος δήλωσε σε ένα κυβερνητικό συνέδριο ότι είναι απαισιόδοξος για τον μελλοντικό αντίκτυπο της ΤΝ στην ανθρωπότητα.

Ο Chen Deli ανέβηκε στο stage μαζί με τους διευθύνοντες συμβούλους πέντε άλλων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Unitree και BrainCo, στο Παγκόσμιο Διαδικτυακό Συνέδριο στην πόλη Wuzhen, στην ανατολική επαρχία Zhejiang. Οι έξι αυτές εταιρείες είναι γνωστές στην Κίνα ως οι «έξι μικροί δράκοι» της ΤΝ.

Ερωτηθείς σχετικά με την παγκόσμια επιτυχία της DeepSeek και το πώς η προσέγγισή της στον ανοιχτό κώδικα θα ενθάρρυνε την πρόοδο της ΤΝ, ο Chen δήλωσε ότι πιστεύει πως η ΤΝ θα μπορούσε να αποτελέσει μεγάλη βοήθεια για τους ανθρώπους καθώς βελτιώνεται βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να απειλήσει με απώλειες θέσεων εργασίας σε 5-10 χρόνια, καθώς θα γίνει αρκετά ικανή για να αναλάβει μέρος της εργασίας που εκτελούν οι άνθρωποι. Οι εταιρείες ΤΝ οφείλουν να έχουν επίγνωση αυτών των κινδύνων, προσέθεσε.

«Στα επόμενα 10-20 χρόνια, η ΤΝ θα μπορούσε να αναλάβει την υπόλοιπη εργασία (που εκτελούν οι άνθρωποι) και η κοινωνία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια τεράστια πρόκληση, οπότε εκείνη τη στιγμή οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να αναλάβουν τον ρόλο του “υπερασπιστή”», ανέφερε. «Είμαι εξαιρετικά θετικός απέναντι στην τεχνολογία, αλλά βλέπω τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει στην κοινωνία αρνητικά».

Από τότε που η εταιρεία έγινε πρωτοσέλιδο τον Ιανουάριο, μετά την κυκλοφορία ενός μοντέλου ΤΝ χαμηλού κόστους που ξεπέρασε σε απόδοση κορυφαία αμερικανικά μοντέλα, οι εκπρόσωποί της έχουν πραγματοποιήσει μόνο μία δημόσια εμφάνιση. Αυτή ήταν όταν ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλός της, Liang Wenfeng, συναντήθηκε με τον Κινέζο Πρόεδρο Xi Jinping σε μια τηλεοπτική συνάντηση με τοπικούς επιχειρηματίες τον Φεβρουάριο.

Η κινεζική κυβέρνηση έχει τοποθετήσει την DeepSeek ως σύμβολο των τεχνολογικών δυνατοτήτων της χώρας και της ανθεκτικότητας έναντι των αμερικανικών κυρώσεων, καθώς εντείνεται ο τεχνολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των δύο εθνών. Αν και η DeepSeek δεν έχει κυκλοφορήσει κάποια σημαντική αναβάθμιση μοντέλου από τον Ιανουάριο, οι επακόλουθες ανακοινώσεις της συνέχισαν να προσελκύουν σημαντική προσοχή.

Τον Σεπτέμβριο, αποκάλυψε μια αναβάθμιση του μοντέλου της V3, την οποία περιέγραψε ως την τελευταία «πειραματική» της έκδοση, η οποία είναι πιο αποδοτική στην εκπαίδευση και καλύτερη στην επεξεργασία μεγάλων ακολουθιών κειμένου από τις προηγούμενες επαναλήψεις.

Η εταιρεία έχει επίσης αναδειχθεί σε βασικό παράγοντα στις προσπάθειες της Κίνας να δημιουργήσει το δικό της οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης και να προωθήσει τον εγχώριο τομέα των chip. Κινεζικές εταιρείες chip ΤΝ, συμπεριλαμβανομένων των Cambricon και Huawei, έχουν αναπτύξει υλικό συμβατό με τα μοντέλα της DeepSeek.

Τον Αύγουστο, η ανακοίνωση της DeepSeek για ένα αναβαθμισμένο μοντέλο, βελτιστοποιημένο για chip κινεζικής κατασκευής, προκάλεσε ραγδαία άνοδο στις τιμές των μετοχών των εγχώριων εταιρειών chip.